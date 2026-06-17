Yunanistan'da art arda patlak veren yolsuzluk iddiaları, enflasyon ve demiryolu faciası muhafazakar iktidarın oylarını eritince Atina'da erken seçim kazanları kaynamaya başladı. Kameralar karşısında seçimler adına 2027 yılını işaret eden Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, perde arkasında tüm bakanlıklara gönderdiği gizli "Ağustos sonuna kadar işleri bitirin" talimatı sızdırıldı.

Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi'nde üst düzey yetkililer, 2027 yılındaki normal takvimi beklemek yerine bu sonbaharda (Eylül/Ekim) erken seçim çağrısı yapıp yapmamayı tartışıyor.

Skandallarla sarsılan hükümetin, eski solcu Başbakan Aleksis Çipras'ın kurduğu yeni Elas partisinin kamuoyunda yakaladığı ivmeyi erkenden kesmek ve muhalefet blokunun birleşmesine fırsat tanımamak adına frapan hamleye başvurabileceği ileri sürüldü.

Skandallar oy oranını eritti! Miçotakisin koltuğunu korumak için verdiği gizli talimat ortaya çıktı

MİÇOTAKİS BAKANLIKLARA TARİH VERDİ: "AĞUSTOS SONUNA KADAR GÖREVLERİ TAMAMLAYIN"

Politico'nun haberine göre Başbakan Kiryakos Miçotakis görev süresini 2027 ilkbaharına kadar tamamlayacağı konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor. Son olarak Rodos adasında yaptığı konuşmada, "seçimler planlandığı gibi 2027 ilkbaharında yapılacak" dese de, parti içindeki dört üst düzey siyasetçi arka planda Eylül sonu veya Ekim ayı için seçim hesapları yapıldığını ifşa etti.

Parti içi tartışmaların hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmamasını isteyen üst düzey bir hükümet yetkilisi, "Başbakan, erken seçim seçeneğine sahip olabilmek için tüm bakanlıklardan görevlerini Ağustos sonuna kadar tamamlamalarını istedi" diyerek gizli hazırlığı doğruladı. Yeni Demokrasi Partisi'nden bir başka üst düzey yetkili ise, "Birkaç hükümet yetkilisi, muhalefetin yeniden örgütlenmeye vakit bulmaması için Miçotakis'e seçimleri öne almasını tavsiye etti" açıklamasında bulundu.

Skandallar oy oranını eritti! Miçotakisin koltuğunu korumak için verdiği gizli talimat ortaya çıktı

SKANDALLAR VE DEMİRYOLU FELAKETİ OY KAYBINA SÜRÜKLEDİ

Yeni Demokrasi Partisi'ne olan halk desteği, 2023 yılındaki son genel seçimlerden bu yana keskin bir düşüş trendine girdi. Yükselen enflasyon, Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili üst düzey yolsuzluk iddiaları ve ülkenin yakın tarihindeki en kötü demiryolu felaketine hükümetin gösterdiği başarısız müdahale, muhafazakar iktidara olan güveni ciddi şekilde zedeledi. Politico'nun Anketlerin Ortalaması verilerine göre Yeni Demokrasi'nin oy oranı yüzde 30 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Söz konusu üşüşe rağmen en yakın rakibinin neredeyse iki katı desteğe sahip olan iktidar partisinin ardında, Aleksis Çipras'ın yeni kurduğu Elas partisi yüzde 16 ile ikinci sırada yer alıyor. Mevcut anket sonuçları, hiçbir partinin tek başına çoğunluk hükümeti kurmak için gerekli olan yüzde 37 ila yüzde 40 aralığındaki desteğe ulaşamadığını göstermekte.

KABİNEDE SAĞA KAYIŞ

Hükümetin son dönemde attığı adımlar, muhtemel bir erken seçim için zemin hazırlandığı iddialarınıf da güçlendirdi. Miçotakis geçen hafta üç bakanlıkta dört yeni atamayı içeren mini bir kabine değişikliğine gitti. Altyapı Bakan Yardımcısı olarak görev yapan 39 yaşındaki sert çizgideki muhafazakar siyasetçi Konstantinos Kyranakis, Yeni Demokrasi Partisi Genel Sekreteri olarak atandı. Hemen ardından Yunanistan Maliye Bakanlığı, parlamentoya güçlü Ortodoks Kilisesi'ndeki en üst düzey yetkililer için kapsamlı maaş artışları içeren yeni bir yasa tasarısı sundu. Miçotakis, bu artışın uzun süredir talep edildiğini belirterek, "Her halükarda büyük bir metropolü yöneten bir Metropolit'in maaşının, müftü'nün maaşından önemli ölçüde daha düşük olmasını kabul etmekte zorlanıyorum" diyerek kararını savundu.

MUHALEFET MEYDAN OKUDU: "YOLSUZLUK MU, DÜRÜSTLÜK MÜ?"

İktidarın erken seçim senaryolarına muhalefet kanadından da peş peşe açıklamalar geldi. Anketlerde geride kalmasına rağmen sosyalist PASOK partisi lideri Nikos Androulakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Ülkemiz ancak seçimler yoluyla bu distopyadan kurtulabilir" diyerek sandık talebini yineledi. Aleksis Çipras'ın yeni partisi Elas ise seçim kampanyasının merkezine doğrudan hükümetin yıpranan sicilini koyacağını kaydetti. Elas tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bir sonraki seçim, ne zaman yapılırsa yapılsın, net bir seçim sunacak: yolsuzluk mu, dürüstlük mü?" ifadeleri kullanıldı. Yunanistan'ın Temmuz 2027'de AB Konseyi'nin dönüşümlü başkanlığını devralacak olması ve yeni seçim sisteminde bir hükümet kurulması için birden fazla seçim turuna ihtiyaç duyulabileceği ihtimali, iktidarı son kararı yaz sonunda vermeye zorluyor. Erken seçim kararı kesinleşirse, Miçotakis'in Eylül ayındaki gayri resmi "Birliğin Durumu" konuşması niteliğindeki Selanik Uluslararası Fuarı'nda vergi indirimleri ve mali müjdelerle seçim startını vermesi bekleniyor.

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