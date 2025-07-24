Nerovirüsler, adonevirüs, rota virüs… Enfeksiyonlar arttı, aileler önlem almalı

Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Merve Karaca, yaz aylarında çocuklarda enfeksiyonların arttığını söyledi. Karaca "Temiz gıda tüketimi, bol el yıkaması ve toplu ortamlarda çocukların daha dikkatli olması gerekir" uyarısı yaptı.

Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Merve Karaca, yaz aylarında çocuklarda görülen enfeksiyonlar ve nedenleri hakkında bilgiler vererek, ailelere uyarılarda bulundu.

KALABALIK ORTAMLARA DİKKAT

Karaca, "Havaların ısınmasıyla çocuklarda gördüğümüz enfeksiyonlar bir miktar değişiklik gösterdi. Özellikle hijyen şartlarının değişmesi, havuz deniz sezonunun açılması ve daha fazla artmasıyla beraber yaz enfeksiyonlarında sıklık artmaya başladı. Bulantı, kusma ve ishalle seyreden hastalıkları gastroenterit denilen hastalıklar takip ediyor. Bunların sebebi çocukların el hijyenine bazen dikkat edememeleri, kalabalık ortamlarda oyunlar oynamaları ve özellikle gıdalar. Gıdaların sıcak havayla beraber hızlı bozulması, sütlü gıdaların çözünüp tekrar dondurulması yaz ishallerinin atmasına sebebiyet vermekte” dedi.

KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Karaca korunmak için önerilerini şu şekilde sıraladı:

-Temiz gıda tüketimi, bol el yıkaması, toplu ortamlarda çocukların daha dikkatli olması gerekir. Yaz ishallerinin en sık sebepleri arasında nerovirüsler, adonevirüs ve rota virüs gibi virüsleri görebiliyoruz.

- Rota virüsü aşılamayla birlikte artık görsek dahi aşılanan çocuklarda şiddeti daha az seyretmeye başladı. Ancak bu aralarda bizim sıkça gördüğümüz adonevirüsü. Özellikle hem üst solunum yolu enfeksiyonu, hapşırık, öksürük, burun akıntısı gibi bulgularla hem bulantı, ishal, kusma hem de göz enfeksiyonu ile birlikte seyredebiliyor. Aslında bulaşıcılığı da yüksek.

-Bol bol elleri yıkamak lazım. Biz bu enfeksiyonları sadece çocuklarda değil yetişkinlerde de görebiliyoruz.

HAVUZ VE DENİZ ENFEKSİYON SEBEBİ

Karaca, "Havuz ve deniz sezonuyla beraber dışkulak enfeksiyonlarında bir artış var. Bu enfeksiyonlar kulak ağrısı ve kulak şişkinliği ile beraber gelebiliyor. Aileler çocuklarını temiz havuzlara, sık kullanılmayan saatlerde yönlendirmesi gerekir. Bazen dış kulak yolu ilerleyerek enfeksiyon orta kulak enfeksiyonu da olabiliyor. Yüksek ateş ve yine kulak ağrısı ile çocuklar bize başvura biliyorlar. Özellikle ortak kullanım alanlarının artması, havuzların kullanımıyla beraber cilt enfeksiyonları görebiliyoruz. Bunun haricinde de son zamanlarda el ayak ağız hastalığı da yazın gelmesiyle arttı. El ayak ağız hastalığında da yine hijyene son derece dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çocuklarda virüsten kaynaklı olduğu için ekstra bir şey yapmıyoruz. Ateşi varsa ateşi düşürüyoruz, ağız hijyenini sağlıyoruz ve çocuğun beslenmesinin devamlılığını ve bol sıvı tüketimini sağlamak bizim için önem arz ediyor. Önemli olan bulaşmadan önüne geçmek. O yüzden özellikle hasta çocukların temasını kesmek önemli. Yine çocuklar için sağlıklı beslenme, düzenli uyku düzenli beslenme ve bağışıklık sistemini güçlü tutacak şeylere dikkat etmek lazım. El, ayak, ağız hastalığında ağız hijyeni de çok önemli. Bizi ve aileleri en çok zorlayan bu oluyor. Ağızda ciddi yaralar olabiliyor ve bu yaralar neticesinde bu çocuk beslenemiyor. Beslenemeyen çocuk giderek düşkünleşiyor. Gerekirse çocuğun yatırarak sıvı tedavisi ile hastalığı yönetmeye de çalışabiliyoruz. Yaz enfeksiyonlarında genel olarak ailelere önerim; hijyen, el hijyeni, temiz gıda ve yine güçlü bir bağışıklık" şeklinde konuştu.