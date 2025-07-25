Yunanistan'da sıcaklar artınca aşırı yüklenme oldu! Enerji fiyatları can yakacak seviyeye gidiyor

2025 yılının yaz ayı, anormal hava sıcaklıklarının gölgesinde geçiyor. Birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılırken, bu durum, ülkeleri çeşitli konularda da etkilemeye devam ediyor. Yunan basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin enerji altyapısı aşırı yüklenme nedeniyle ciddi baskı altında. Elektrik tüketimi ise rekor kırdı.

Yunanistan’ı etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgası, elektrik talebi ve toptan satış fiyatlarını bu yazın en yüksek seviyelerine taşıyarak ulusal elektrik şebekesini zorladı. Yunan basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin enerji altyapısı aşırı yüklenme nedeniyle ciddi baskı altında.

GÜNLÜK TÜKETİM REKOR KIRDI

To Vima gazetesinin, Bağımsız Elektrik İletim Operatörü (IPTO) verilerine dayandırdığı haberine göre, 25 Temmuz’da elektrik tüketimi rekor düzeye ulaştı.

Bu artışın en büyük nedeni olarak, ülke genelinde yoğun şekilde kullanılan klimalar gösterildi. Söz konusu zirve, sadece bir gün önce 24 Temmuz’da kaydedilen 10.798 megavatlık talebin ardından geldi ve yılın en yüksek düzeyi olarak kayıtlara geçti.

FİYATLAR DA ZİRVE YAPTI

Aşırı sıcakların uzun sürmesi, ülkenin enerji şebekesinin dayanıklılığını ciddi şekilde sınarken, toptan elektrik fiyatlarında da dikkat çekici bir artış yaşandı. 25 Temmuz’da ortalama toptan elektrik fiyatı megavatsaat (MWh) başına 142 euroyu (yaklaşık 166,5 dolar) aşarak, yaz başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.