Yunanistan'ın milyarları gitti, dahası yolda! Kuraklık feci vurdu, AB uyardı

AB, iklim değişikliği nedeniyle her yıl 28 milyar avroluk tarımsal üretim kaybı yaşarken, en büyük etkenin kuraklık olduğu belirtiliyor. Tarımın ekonomideki payının yüksek olduğu Yunanistan'da ise yıllık kaybın 3 milyar avroyu bulduğu ve bu rakamın giderek artacağı öngörülüyor.

Yunanistan’daki çiftlikler, iklim değişikliğinin Avrupa tarımını etkilemesiyle büyük bir tehdit altına girdi.

Yerel medyada Perşembe günü yayımlanan bir habere göre, Avrupa Birliği (AB), iklim kaynaklı riskler nedeniyle her yıl toplam tarımsal üretiminin %6,4’ünü, yani yaklaşık 28 milyar avroyu (32,96 milyar dolar) kaybediyor. Güney ve Doğu Avrupa’daki ülkeler ise, tarım sektörünün ekonomilerindeki payının yüksek olması nedeniyle bu kayıplara karşı daha savunmasız durumda.

3 MİLYIN AVRO SİLİNDİ, DAHASI YOLDA...

Yatırım bankası Morgan Stanley’nin raporuna dayandırılan habere göre, AB’deki yıllık toplam kaybın 17,4 milyar avrosu bitkisel üretimden, 10,9 milyar avrosu ise hayvancılıktan kaynaklanıyor.

Raporda, kuraklık, don, dolu ve aşırı yağışların AB genelindeki iklim kaynaklı tarımsal kayıpların %80’ini oluşturduğu belirtilirken, bu kayıplar arasında en büyük payın kuraklığa ait olduğu vurgulandı.

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Tarım sektörünün gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payının %3,3 ile AB genelinde üçüncü sırada yer aldığı Yunanistan’da, iklim değişikliğine bağlı şiddetli kuraklık nedeniyle yıllık 3 milyar avroluk kayıp yaşanması bekleniyor. Bu rakamın önümüzdeki 25 yıl içinde 4 milyar avroya yaklaşacağı öngörülüyor.