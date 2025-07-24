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Haberler > Yaşam > Kuş cenneti olarak biliniyor! Arin Gölü'nde kuraklık alarmı

Kuş cenneti olarak biliniyor! Arin Gölü'nde kuraklık alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kuş cenneti olarak biliniyor! Arin Gölü&#039;nde kuraklık alarmı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, son yıllarda etkisini artıran kuraklık nedeniyle alarm veriyor. Kuş cenneti olarak bilinen göl, su seviyesinin hızla düşmesiyle birlikte hem ekosistem açısından hem de bölge halkı için endişe kaynağı haline geldi. 

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki kuş cenneti Arin Gölü, kuraklık tehlikesi nedeniyle alarm veriyor.

Kuş cenneti olarak biliniyor! Arin Gölü'nde kuraklık alarmı - 1. Resim

GÖLDE SU ÇEKİLDİ

Van Gölü’nün kuzeyinde yer alan Arin Gölü, göçmen kuşların konaklama ve üreme alanlarından biri olarak biliniyor. Ancak küresel iklim değişikliği ve bölgedeki yağış yetersizliği nedeniyle gölde gözle görülür bir çekilme yaşanıyor. Gölün bazı bölümlerinde tamamen kuruyan alanlar, çatlamış toprak yüzeyleriyle adeta kuraklığın simgesi haline geldi.

Kuş cenneti olarak biliniyor! Arin Gölü'nde kuraklık alarmı - 2. Resim

"ÇOCUKLUĞUMUZDA GÖL BU KADAR ÇEKİLMEMİŞTİ"

Bölge sakinlerinden Suat Erçetin, "Çocukluğumuzda göl bu kadar çekilmemişti. Şimdi baktığımızda, yürüyerek geçilebilecek yerlere kadar kurumuş. Kuşlar da eskisi kadar gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Kuş cenneti olarak biliniyor! Arin Gölü'nde kuraklık alarmı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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