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Çorum'da tehlike çanları! Kuraklık felakete sürüklüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çorum&#039;da tehlike çanları! Kuraklık felakete sürüklüyor
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yaz mevsiminin gelmesiyle Türkiye'de artan sıcaklıklar ve yağışsızlık sonucunda, Anadolu'nun birçok ilinde kuraklık sorunu baş gösteriyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Çorum'daki barajlarda doluluk oranlarının geçen yıla kıyasla yüzde 50'den fazla azaldığını bildirdi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle hava sıcaklıkları anormal seviyelere ulaştı. Bu duruma yağışsızlık da eklenince, Anadolu'nun birçok bölgesinde kuraklık sorunu baş gösterdi.

Çorum'da tehlike çanları! Kuraklık felakete sürüklüyor - 1. Resim

YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞÜYOR

Çorum'daki Obruk Barajı'nı başka kaynaklarla beslediklerini vurgulayan Yaroğlu, "Obruk Barajı haricindeki diğer bütün barajlarda geçen seneye nazaran neredeyse yüzde 50'den fazla düşüş var. Obruk Barajı'nda, Hirfanlı'dan desteklediğimizden dolayı geçen yıl yüzde 64 olan doluluk oranı bu sene yüzde 87. Ancak diğer barajlarımızda, özellikle içme suyu barajlarımızda doluluk oranındaki düşüş yüzde 50'den fazla. İnşallah önümüzdeki yıl doluluk oranlarımız artar" dedi.

Gelecek sezonun yağışlı geçmesini temenni eden Yaroğlu, "Bu şekilde devam ederse içme suyunda ciddi sıkıntı bizi bekliyor. İnşallah bu sene yağışlı geçer, barajlarımızı doldururuz, önümüzdeki yıla hazırlıklı oluruz. İçme suyunda kısa vadede çok ciddi bir problem görünmüyor ama kuraklık önümüzdeki yıl da devam ederse, içme suyunda ciddi darboğazlar yaşanacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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