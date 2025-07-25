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Haberler > Ekonomi > Kredi kartı faiz oranlarında indirim! 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

Kredi kartı faiz oranlarında indirim! 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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TCMB, Faiz İndirimi, Resmi Gazete, Ekonomi, Türk Lirası, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz indirimi kararının ardından bir hamle de kredi kartı faiz oranlarına yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanan azami akdi faiz oranları düşürüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı.

TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kredi kartı faiz oranlarında indirim! 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak: Resmi Gazete'de yayımlandı - 1. Resim

25 BAZ PUANA VARAN İNDİRİM

Buna göre, kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.

Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için de yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.

Kredi kartı faiz oranlarında indirim! 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak: Resmi Gazete'de yayımlandı - 2. Resim

KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN FAİZ KARARI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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