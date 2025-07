Kritik karar bu hafta açıklanıyor! Fitch, Türkiye’nin notunu artıracak mı?

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 25 Temmuz Cuma akşamı Türkiye not kararını açıklayacak. Fitch’in, Türkiye'nin kredi notunu ‘BB-‘ ve not görünümünü ‘durağan’ olarak sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Fitch Türkiye Analisti Erich Arispe Morales; mayıs ayında yaptığı açıklamada muhtemel not artışları için rezervlerin iyileştirilmesi, kurlar üzerindeki baskının hafiflemesi ve enflasyonda düşüş gibi konulara dikkat çekmişti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalar tarafından dikkatle takip edilen kredi derecelendirme kuruluşlarının not takvimi bu hafta hareketleniyor. 25 Temmuz 2025 Cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra Fitch Ratings’in Türkiye not kararını açıklaması bekleniyor. En önemli 3 derecelendirme kuruluşundan biri olan Fitch, son olarak 6 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu ‘B+’dan ‘BB-‘ye yükseltmişti. Not görünümünü ise ‘pozitif’ten ‘durağan’a çekmişti. İlgili Haber Piyasalarda TCMB haftası başladı! Faiz indirimi geliyor, işte beklentiler... FITCH, NOT ARTIŞINA GİDECEK Mİ? Yatırımcılar “Fitch, Türkiye’nin notunu artıracak mı?” sorusunun cevabına odaklanırken, ForInvest Haber tarafından yapılan ankette; Fitch’in, Türkiye'nin kredi notunu ‘BB-‘ ve not görünümünü ‘durağan’ olarak sabit bırakacağı tahmini öne çıktı. İlgili Haber Dikkatler bir yandan da Moody’s’te… Geçen yıl 2 kademe birden artırmıştı! NOT ARTIŞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR Mayıs ayının başında önemli açıklamalarda bulunan Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales; TCMB’nin döviz rezervlerin iyileştirilmesi, kurlar üzerindeki baskının hafiflemesi ve enflasyonda düşüşün sağlanması gibi konulara dikkat çekerek, kredi notunda muhtemel yükselişler için bu başlıkları dikkate alacaklarını vurgulamıştı. İlgili Haber Piyasada 1 Ağustos endişesi! Gram altın rekora yaklaştı KKM’DEKİ GERİLEME OLUMLU Morales, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları bakiyelerindeki düşüşün dövizle ilgili bazı riskleri azalttığına da işaret ederek, "Türkiye, kredi noktasında uzun süredir güçlü yanlara sahip. Bu güçlü yanlar da düşük kamu borcu seviyesine yansımış durumda" ifadelerini kullanmıştı. ‘BANKALAR İÇİN POZİTİF’ Öte yandan Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç da, haziran ayının başında yaptığı değerlendirmede; TCMB'nin politika faizinin yıl sonunda yüzde 33’e kadar düşebileceğini öngörerek, daha düşük bir politika faizinin, bankaların net faiz marjının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunacağını ifade etmişti.

