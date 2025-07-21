11 ilde organize suç örgütlerine darbe: 33 şüpheli tutuklandı

Aydın merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı, 33'ü tutuklandı.

Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor, yurt genelinde operasyon üzerine operasyon düzenleniyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen son operasyonlara dair bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Aydın merkezli 11 ilde hesaplarında 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan elebaşılığını K.U. ve H.İ.K'nin yaptığı 'organize suç örgütüne' yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 2 elebaşının da içerisinde bulunduğu 35 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İlgili Haber 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon! 74 gözaltı

Yerlikaya, "33'ü tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerinin işlemi devam ediyor" derken, paylaşımının devamında şu bilgilere yer verdi:

YAKLAŞIK 300 MİLYON TL DEĞERİNDE...

"Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçtikleri vatandaşlarımızı sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek dolandırdıkları,

Suç gelirlerini; sözde yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

Aydın merkezli Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Şüpheli ve şirketlere ait, yaklaşık 300 Milyon TL değerinde; 10 adet araç, 16 adet arazi, 2 adet ev, 814 adet banka ve 35 adet kripto hesabına el konuldu.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi."