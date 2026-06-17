Kolombiya'da 2 ton 400 kilogram kokain ele geçirildi
Kolombiya'nın Cartagena Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, kahve sevkiyatına gizlenmiş 2 ton 400 kilogram kokain ele geçirildi.
- Sevkiyat, kahve çuvalları ve kahve türevleri arasına gizlenmiş kokainin tespit edilmesiyle durduruldu.
- Operasyonda ele geçirilen kokain, Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Direktörlüğüne teslim edildi.
- Emniyet Genel Müdürü General William Oswaldo Rincon Zambrano, operasyonun Karayip'teki suç yapılanmalarının finansmanına büyük darbe vurduğunu belirtti.
- Ele geçirilen kokainin miktarı 2 ton 400 kilogram olarak açıklandı.
- Ulusal basında sevkiyatın, İspanya ve Orta Avrupa'da milyonlarca doz uyuşturucunun dağıtımına imkan sağlayarak uluslararası kartellerin gelirlerini artıracağı değerlendirildi.
- Son yıllarda Kolombiya'daki suç örgütlerinin uyuşturucu sevkiyatında örtü yük olarak tarım ürünlerini kullandığı belirtildi.
Ulusal basına göre, Cartagena Limanı'ndan İspanya'nın Valencia Limanı'na gönderilmesi planlanan sevkiyatta, kahve çuvalları ve kahve türevleri arasına gizlenmiş kokain yakalandı. Güvenlik güçleri, operasyonda ele geçirilen kokaini Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Direktörlüğüne teslim etti.
Emniyet Genel Müdürü General William Oswaldo Rincon Zambrano sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayip'teki suç yapılanmalarının finansmanına büyük darbe indirdiklerini belirtti.
Zambrano, "Kahveye gizlenmiş kokain! Cartagena Limanı'nda, kahve türevi ürünlerin içine saklanmış ve İspanya'nın Valencia kentine gönderilmesi planlanan 2 ton 400 kilogram kokain ele geçirdik." ifadelerini kullandı.
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Ulusal basında sevkiyatın, İspanya ve Orta Avrupa'da milyonlarca doz uyuşturucunun dağıtımına imkan sağlayarak uluslararası kartellerin gelirlerini artıracağı değerlendirildi.
Son yıllarda Kolombiya'daki suç örgütleri, muz, kahve, Hindistan cevizi ve diğer tarım ürünlerini uyuşturucu sevkiyatında örtü yük olarak kullanıyor.
Yetkililer, kaçakçıların kokaini kimi zaman kimyasal yöntemlerle ürünlere emdirdiğini, kimi zaman ise paketler halinde yüklerin arasına gizleyerek sevkiyat gerçekleştirdiğini belirtiyor.