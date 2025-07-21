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MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? 20 Temmuz 2025 ana kadroya giren isim belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? 20 Temmuz 2025 ana kadroya giren isim belli oldu
MasterChef Türkiye, MasterChef, TV8, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri devam ediyor. 20 Temmuz Pazar akşamı ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'te bir üst tura çıkan o isim...

MasterChef'te ana kadroya çıkan isimler ilk olarak üç aşamadan oluşan ön elemenin ardından belirlenmektedir. İlk turda tek yarıan adayla, ikinci turda düello yapıyor. İlk grupta 13 kişi bulunuyor ve yalnızca beş kişi MasterChef önlüğünü giymeye hak kazanıyor.

20 Temmuz Pazar günü TV8'de yayınlanan MasterChef'te ana kadroya giren 9. isim gündem oldu. 

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? 20 Temmuz 2025 ana kadroya giren isim belli oldu - 1. Resim

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 9. YARIŞMACI KİM OLDU? 

MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren dokuzuncu isim Ayten oldu.  

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? 20 Temmuz 2025 ana kadroya giren isim belli oldu - 2. Resim

Masterchef'te ikinci gruptan Sercan Şahinoğlu, Ayla Canpunar ve İhsan Yiğit Uçak ana kadroya girmeyi başarmıştı.

Kalan yarışmacılar ise ana kadro için büyük bir mücadele verdi. İlk turda yarışmacılar 45 dakika içinde hindi but kullanarak farklı bir bir tabak hazırladılar. Gecenin sonunda  ise hazırlanan yemekler aradında ilk turu başarıyla geçen yarışmacılar, Ayten, Nisa, Çağlar ve Rukiye oldu.

İkinci turda ise yarışmacılar taş kadayıf hazırladılar. Son ikiye Ayten ve Çağlar kaldı. Şeflerin verdiği karara göre, Masterchef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 9. yarışmacı Ayten Saner oldu. 

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? 20 Temmuz 2025 ana kadroya giren isim belli oldu - 3. Resim

2025 MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR BELLİ OLDU

Ada Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

4. Yarışmacı: Onur

5. Yarışmacı: Hilal

6. Yarışmacı: Sercan

7. Yarışmacı Ayla

8. Yarışmacı İhsan Yiğit

9. Yarışmacı Ayten Saner 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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