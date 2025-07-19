MasterChef ana kadroya giren yarışmacılar kimler? İlk yarışmacılar belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2025 18:37 - Güncelleme: 19 Temmuz 2025 18:37 - Güncelleme:

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MasterChef Türkiye 2025 tüm hızıyla devam ediyor. Ana kadroya dahil olma mücadelesi arttı. Jüri üyeleri yarışmacıları hem özgünlüğü ile hem de lezzetli tabak hazırlamalarıyla değerlendirdi. 18 Temmuz 2025 tarihli bölümde Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in belirlediği konsept havuç oldu. Ardından MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı belli oldu.

MasterChef 2025 ana kadro seçmelerinde bu kez en iyi havuç yemeğini yapan yarışmacının yüzü güldü. Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın ortak kararıyla beaber gecenin sonunda ana kadroya katılan isim belli oldu. MASTERCHEF'İN YENİ YARIŞMACISI KİM OLDU? Masterchef Türkiye 2025 sezonunun ilk altı yarışmacısı belli olmuştu. 18 Temmuz akşamında ana kadroya dahil olan yedinci yarışmacısı Ayla oldu. MasterChef 2025 ana kadroya giren yarışmacılar listesi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Yeni bölümler her akşam TV8 ekranlarında izleyiciyle bir araya gelecek. MASTERCHEF'İN İLK YARIŞMACILARI BELLİ OLDU 1 - Furkan 2 - Eylül 3 - Çağatay 4 - Onur 5 - Hilal 6 - Sercan 7 - Ayla

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin