Dikkatler bir yandan da Moody’s’te… Geçen yıl 2 kademe birden artırmıştı! 

Ocak ayında ilk değerlendirmesini ‘pas’ geçen kredi derecelendirme kuruluşu Moodys’in, 25 Temmuz 2025 Cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra not kararını açıklaması bekleniyor. Moody's son olarak 19 Temmuz 2024’te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak ‘B3’ten ‘B1’e yükseltmişti. Görünümün de ‘pozitif’ olarak korumuştu. Yapılan anketlere göre Moody's’in bu hafta Türkiye’nin notunu ve görünümünü sabit tutacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ocak ayında planlanan takvimde Türkiye'nin notuyla ilgili karar almamış, dikkatler bu yılın ikinci değerlendirmesine çevrilmişti. Fitch’in yanı sıra Moodys’in de 25 Temmuz 2025 Cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra not kararını açıklaması bekleniyor.

MOODY’S NOT ARTIRACAK MI?

Yatırımcılar “Moody’s not artışına gidecek mi” sorusunun cevabına odaklanırken; ForInvest Haber'in düzenlediği ankete katılan 14 analist, Moody's’in, Türkiye’nin notunu ‘B1’ olarak sabit tutacağını tahmin etti. 9 analist, not görünümünün ‘pozitif’ olarak korunacağını öngördü.

GEÇEN YIL 2 KADEME ARTIRMIŞTI

Moody's son olarak 19 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak ‘B3’ten ‘B1’e yükseltmişti. Kredi notu görünümünü de ‘pozitif’ olarak korumuştu. Ocak ayında Moody’s tarafından yapılan açıklamada; Türkiye'nin kredi notlarının büyük ve dirençli ekonomisi, ılımlı kamu borç yükü ve iyileşen para ve makroekonomik politika etkinliğiyle desteklendiği aktarıldı.

SIKI POLİTİKANIN ETKİLERİ

Açıklamada sıkı para politikasının kredi büyümesini sınırladığı ve TL’ye güveni artırdığı belirtilirken, böylece ekonominin yeniden dengelenmesinin sağlandığı, enflasyonist baskıların azaltıldığı ve yabancı sermaye girişinin teşvik edildiği vurgulanmıştı. Moody’s, bu yıl enflasyonun %30'a gerilemesini bekliyor.

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NOT ARTIŞI İÇİN…

Merkez bankasının rezervlerinin pozitif olduğunu ve risklerin azaldığını aktaran Moody’s; istikrarı tesis eden, enflasyonu düşüren, dolarizasyonu azaltan, büyümeyi kredi odaklı iç talepten uzaklaştıran politikaların devam etmesi halinde, Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceğini aktarmıştı.

TAKVİM BAĞLAYICI DEĞİL

Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları prensip olarak yıllık takvim açıklıyor ve bu takvimde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarihler veriliyor. Ancak bu tarihler, kurumların “kesin not kararı alacağı” anlamına gelmiyor. Belirtilen tarih dışında da değerlendirme yapılabiliyor.