İhtiyaç kredilerinde düşüş başladı! İşte 100 bin TL’nin geri ödemesi…

TCMB’nin faiz indiriminin ardından bankalar da harekete geçerek kredi oranlarını aşağı çekmeye başladı. İhtiyaç kredilerinde 12 ay vadede en düşük oran uzun bir aranın ardından %3,39’a kadar geriledi. 12, 24 ve 36 ay vadede en düşük ihtiyaç kredileri hangi bankalarda? 100 bin TL kredi için her 3 vadede güncel geri ödeme tabloları nasıl? Son durumda faiz yükü hangi seviyede? Tüketiciler bundan sonraki süreçte ne yapmalı? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Merkez Bankası'nın geçen hafta 300 baz puanlık indirimin ardından politika faizini %43,00 seviyesine çekmesiyle birlikte, kredi oranlarında da hareketlilik gözlemleniyor. Tüketicilerin en çok tercih ettiği ihtiyaç kredisi oranlarında faizler aşağı çekilmeye başlandı. Bankalarca sunulan 12 aylık kredi faizlerinde uzun bir aranın ardından %3,50 seviyesinin altı görüldü.

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1 YIL VADELİ KREDİLER

28 Temmuz 2025 itibarıyla, 1 yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar şöyle sıralanıyor:

-ON Dijital: %3,39

-QNB: %3,59

-Alternatif Bank: %3,59

-TEB: %3,65

-Getir Finans: %3,75

100 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük orana göre 100 bin TL’nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %3,39

-Kredi Taksiti: 10 bin 908 TL

-Toplam geri ödeme: 131 bin 475 TL

2 YIL VADELİ KREDİLER

Bu hafta başında iki yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar ise şöyle:

-ON Dijital: %2,99

-QNB: %3,29

-Alternatif Bank: %3,39

-ING: %3,49

-TEB: %3,65

100 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük orana göre 100 bin TL’nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Kredi Taksiti: 6 bin 483 TL

-Toplam geri ödeme: 156 bin 168 TL

3 YIL VADELİ KREDİLER

Üç yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde de en düşük oranlar şöyle:

-ING: %2,99

-QNB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,09

-Denizbank: %3,39

-ON Dijital: %3,39

100 BİN TL KREDİ/36 AY VADE

En düşük orana göre 100 bin TL’nin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 36 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Kredi Taksiti: 5 bin 206 TL

-Toplam geri ödeme: 184 bin 924 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-İhtiyaç kredilerinde daha düşük vadelerde daha yüksek oranlar devam ederken, uzun vadede oranların düşmeye başladığı görülüyor.

-Ancak 12 ay vadeli (geri ödemesi daha kısa olan) kredilerde 31,47 olan toplam faiz yükü, 36 ay vadeli olanlarda %84,92 seviyesine kadar çıkıyor.

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Bankacılık kaynakları, TCMB’nin eylül ayından itibaren faiz indirimlerine devam etmesinin beklendiğini belirterek, bu süreçte ihtiyaç kredisi oranlarında da yeni düşüşlerin yaşanabileceğini aktarıyor. Bu sebepler tüketicilere, bugünden kullanılacak kredilerde vadenin daha kısa tutulması tavsiye ediliyor.

KREDİLERDE SON DURUM

BDDK tarafından açıklanan son verilere göre ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 18 Temmuz ile biten haftada 1 trilyon 744 milyon 558 TL oldu. Bir önceki haftaya göre kredi hacminde yaklaşık 1,5 milyar liralık düşüş gerçekleşti. 5 hafta sonra gerçekleşen bu düşüşün, TCMB’nin faiz kararından önceki haftaya gelmesi de dikkat çekti.