ABD-AB anlaşmasının ardından altın fiyatları için kritik uyarı

Altın fiyatlarında son dakika! 28 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.355 TL ve ons fiyatı 3.340 dolardan güne başlıyor. ABD, Japonya’nın ardından AB ile de ticaret anlaşmasına vardı. Altın fiyatları üzerinde etkisini gösteren “tarife belirsizliği” azaldı. Ekonomist Tuncay Turşucu, “Ticaret anlaşmaları ’güvenli liman’ etkisinin azalmasına sebep oldu. Altında momentum kaybı var, destekler izlenmeli. Bu anlamda 3.250 dolar desteği kritik” uyarısında bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Küresel piyasalarda geçen hafta en yüksek 3.439 doları test eden ons altın, ABD ve büyük ticaret ortakları arasında gerçekleşen anlaşmaların ardından yönünü aşağı çevirerek, cuma günü 3.337 dolardan kapanış yaptı.

Geçen hafta %-0,40 değer kaybeden ons fiyatı yeni, haftaya yatay başlangıç yapıyor. Sabah saatlerinde ons fiyatı 3.340 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

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28 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında 28 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.345 TL seviyesinden güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 4.345-4.395 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın da sabah saatlerinde 7.170 TL’den satılıyor.

Ons fiyatındaki hareketlilik gram altını etkiliyor. Geçen hafta 4.470 TL ile rekor kıran gram altın, onstaki geri çekilmenin ardından kazanımlarını koruyamadı.

TİCARET ANLAŞMALARI

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; geçen hafta gerçekleşen ABD-Japonya ticaret anlaşmasının ardından hafta sonu da ABD-AB anlaşması gerçekleşti. Buna göre ABD, Avrupa mallarına %15'lik gümrük vergisi uygulayan ticaret anlaşmasına vardı. Öte yandan AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü satın alacak ve ABD'ye de 600 milyar dolar yatırım yapacak.

Tariflerde son tarih olarak açıklanan 1 Ağustos’a çok kısa süre kala, piyasalarda dikkatler Meksika, Hindistan, Çin ve G. Kore ile devam eden görüşmelere çevrildi. Bu ülkelerle belirsizliklerin devam etmesi, altında daha fazla düşüşün de önüne geçiyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Onsta teknik olarak sırasıyla 3.315, 3.285 ve 3.250 dolar seviyeleri kritik destekler olarak gösteriliyor. Yukarıda ise 3.370 dolar seviyesi yeniden direnç konumuna geçti.

Ekonomist Tuncay Turşucu da, altında bir miktar momentum kaybının olduğunu ve desteklerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, “Ticaret anlaşmaları ’güvenli liman’ etkisinin azalmasına sebep oldu. Ons, 3.450 dolar direncini üçüncü denemede de geçemedi ve kâr satışları yaşanıyor. 3.250 dolar desteği oldukça önemli” uyarısında bulundu.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Bu hafta ons altın fiyatını yakından ilgilendiren önemli veri akışı takip ediliyor. ABD’de çarşamba günü FED faiz kararı açıklanacak. Faizin %4,50’de sabit tutulması beklenirken, eleştirilerin ardından FED Başkanı Powell tarafından yapılacak açıklamalar izlenecek.

Cuma günü de FED tarafından enflasyon göstergesi olarak izlenen ‘Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi’ temmuz ayı verisi beklenecek.