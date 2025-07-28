IDEF 2025'te yoğun trafik! Azerbaycan'dan İngiltere'ye Libya'dan Somali'ye

Savunma sanayiinin en büyük buluşmalarından IDEF 2025 sona erdi. Yoğun ilgi gören fuar, yerli ve yabancı savunma devleri ile bakanların ilgi odağı oldu. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler,6 günde 38 ülkeden 40bakan ve üst düzey askerî yetkiliyle bir araya geldi.

YEŞİM ERASLAN - İstanbul’da düzenlenen 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı savunma devleri, en yeni teknolojilerini sergileyerek âdeta bir vitrin yarışına girdi. IDEF 2025’te en çok görüşme gerçekleştiren isim Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler oldu. 6 günde 38 ülkeden 40 bakan ve üst düzey askerî yetkiliyle bir araya gelen ve adeta soluk almadan çalışan Bakan Güler, Türkiye’nin savunma sanayi kapasitesi, askerî iş birlikleri ve savunma ihracatı alanında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Fuarda bazı ülkelerle önemli iş birlikleri ve anlaşmalar da gerçekleştirildi. Fuarın ilk ikili teması Azerbaycan ile gerçekleşti. Bakan Güler’in, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Savunma Sanayii Bakanı Vugar Mustafayev ile görüşmesinde askeri güvenlikle ilgili mutabakat muhtırasına imza atıldı. Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile yapılan görüşme sonrası ise Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Bu adımın Türkiye’nin hava gücünü artıracağını belirten Güler, NATO’nun caydırıcılığına önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

IDEF 2025 kapsamında Arnavutluk, Somali ve Gambiya ile “Nakdî Yardım Uygulama Protokolleri”, Guatemala ve Moritanya’yla ise “Askerî Çerçeve Anlaşmaları” imzalandı. Cibuti Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed Bourhan ile iki ülke arasında iş birliği anlaşması hayata geçirildi. Belçika, Slovenya, Kosova, Kuzey Makedonya savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapan Güler; Sudan, Nijerya, Gabon, Mozambik, Mali, Moritanya, Gambiya, Nijer ve Kongo gibi Afrika ülkelerinen temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi. Lübnan, Madagaskar ve Somali gibi stratejik öneme sahip ülkelerle de ikili temaslar kuruldu.

ASYA VE ORTA DOĞU İLGİSİ

IDEF 2025’te Asya-Pasifik bölgesinden fuara katılım sayısı da dikkat çekti. Bu bölgeden gelen savunma heyetleriyle üst düzey görüşmeler gerçekleştiren Bakan Güler, Vietnam, Malezya, Endonezyalı yetkililerle ikili ilişkileri masaya yatırdı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said El-Abbasi, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Khalid bin Hussein Al-Bayari, Suriye Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları da temas kurulan Orta Doğulu yetkililer arasında yer aldı.

IDEF 2025 kapsamında yalnızca devlet yetkilileriyle değil, iş dünyası temsilcileriyle de görüşmeler yapıldı. F-16, F-35’leri yapan Lockheed Martin’in de stant açtığı fuarda ABD Ticaret Odası Siber, Uzay ve Millî Güvenlik Politikaları Başkan Yardımcısı Keith Webster ile bir araya gelen Bakan Güler, ayrıca American Turkish Business Roundtable Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ile de savunma sanayi alanındaki iş fırsatlarını görüştü. Temaslarıyla, Türkiye’nin hem savunma diplomasisinde hem de savunma ihracatında artan etkinliğini bir kez daha gözler önüne seren Bakan Güler, konuklarına Türk savunma şirketlerinin stantlarını gezdirerek ürünler hakkında bilgi verdi.

TÜRK SAVUNMA ŞİRKETİNDEN ÜÇ ÜLKEYE ÜRETİM HATTI İHRACATI

Mediterranean Defence Technology (MDT), biri Türk Cumhuriyeti, ikisi Orta Doğu’da olmak üzere 3 ülkeye mühimmat üretim hattı kuracak. Türk Savunma Sanayii bünyesinde teknoloji transferi, teknik yardım, danışmanlık ve eğitim hizmetleri başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yürüten MDT, kabiliyetlerini IDEF 2025’te sergiledi.

MDT Genel Müdür Yardımcısı Fatih Doğan, “MDT olarak öncelikle yurt içinde ve dışında mühimmat hatlarının kurulumunu yapıyoruz. Yurt içinde bununla alakalı bir fabrika kurulumunu yaptık. Şimdi de yurt dışında 3 ülkenin hat kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. Bu 9x19’dan başlıyor, 5,56x45, 7.62x51, 7.62x39, 12,7, 20, 30, 40 milimetre mühimmatlara kadar anahtar teslim fabrikaların kurulumlarını yapıyoruz” dedi.

ASELSAN YAPAY ZEKA İLE 25 MİLYON $ TASARRUF ETTİ

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN’ın süreçlerine yapay zekâyı entegre ettiklerini belirterek, “Bu şekilde bir yılda yaklaşık 25 milyon dolar tasarruf sağladık. Ürünlerimizin yapay zeka ile donatılmasına gayret ediyoruz” dedi.

ASELSAN’ın IDEF’e ilk defa 1993’te 76 metrekare alanda 8 ürünle katıldığını ifade eden Akyol, IDEF 2025’e 7 bin metrekare alanda, envantere girmiş 300’den fazla ürünle katıldıklarına dikkati çekti. Akyol, “Geçtiğimiz 30 yılda ASELSAN, Türkiye’nin teknoloji devinden küresel bir savunma sanayi şirketi olmaya doğru evrildi. Bu kapsamda fuarın ilk 5 gününde 91 ülkeden 250 ayrı yabancı heyet ağırladık. 9 ülkeyle 15 farklı anlaşmaya imza attık” diye konuştu.

9 MİLYAR DOLAR 270 ANLAŞMA

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 1.491 katılımcı firma, 103 ülke, 231 resmî heyet ve 120 binden fazla kişinin ziyaret ettiği IDEF 2025 fuarında 1.100’den fazla ürünün ilk defa sergilendiğini söyledi.

270 anlaşma imzalandığını belirten Görgün, "9 milyar dolarlık toplam sözleşme hacmi, yüzde 65’i ihracat odaklı anlaşmalar. Bu rakamlar, yerli üretim kararlılığımızın ve stratejik savunma mimarimizin küresel yansımasıdır" dedi.