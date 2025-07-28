Meteoroloji'den sağanak müjdesi! İstanbul dahil birçok kent için gün verildi

Termometreler dün 47 ilde 40 dereceyi aştı, Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Sıcaklıklar yurt genelinde daha da artacak ancak İstanbul dahil birçok kentte sağanak yolda. Kavurucu sıcaklıkların yerini serinlemeye bırakacağı iller belli oldu. İşte 28 Temmuz 2025 hava durumu tahminleri ve önümüzdeki günlere dair detaylar...

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar rekor kırmaya devam ediyor. Birçok kentte termometreler 40-45 dereceleri aşarken, Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Bugün ve yarın sıcaklıklar İstanbul dahil birçok kentte rekor kırabilir ancak sağanak da yolda.

Gün veren Meteoroloji, 5 günlük hava tahmin haritası paylaştı. İşte önümüzdeki günlerde sağanak beklenen iller ve hava durumunda son bilgiler...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esecek.

İSTANBUL'A BÜYÜK MÜJDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna dair tahminleri açıkladı.

Bu hafta yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini bildiren Tekin, "Bugün Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde dar alanda yağış görülecek. Yarın Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak geçişleri olacak. Çarşamba günü Doğu Akdeniz, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ çevreleriyle Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek" diye konuştu.

3 gün boyunca Ankara ve İzmir'de yağış beklentisinin söz konusu olmadığını, az bulutlu bir havanın hakim olacağını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Sıcaklıklar iki şehirde yer yer 40 dereceyi aşacak. İstanbul'da bugün ve salı günü yağış beklemiyoruz. İstanbul'da çarşamba günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Hava sıcaklığı İstanbul'da 34 ila 35 derecelerde seyredecek."

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İŞTE SAĞANAK BEKLENEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre, güneşli hava yerini sağanak yağışa bırakacak.

İşte önümüzdeki günlerde yağışların etkili olacağı iller:

Çarşamba günü: Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli.

Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli. Perşembe günü: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun, ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Ardahan.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun, ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Ardahan. Cuma günü: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Bartın, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş.

47 İLDE SICAKLIK 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde dün termometreler, 47 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Sıcaklıklar, Şırnak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Eskişehir, Batman, Aydın, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Karabük, Bilecik, Manisa, Kilis, Malatya, Elazığ, Karaman, Hatay, Kütahya, İzmir, Uşak, Balıkesir, Mersin, Bingöl, Kastamonu, Zonguldak, Denizli, Bartın, Muğla, Sakarya, Antalya, Edirne, Burdur, Afyonkarahisar, Tunceli, Erzincan, Bolu, Konya, Bursa, Isparta, Ankara, Adana, Çanakkale, Kayseri, Kocaeli ve Erzurum'da gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

Yurt genelinde en yüksek sıcaklık 49,1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Öte yandan gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyretmesinden dolayı yurt genelinde tropikal gece yaşanıyor.

İşte il il, bölge bölge 5 günlük hava durumu tahmini...