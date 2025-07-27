Tropikal gece nedir? Türkiye'de bu hafta tropikal gece etkisini gösterecek

Temmuz ayının son haftasında Türkiye, yoğun bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Uzmanlar, bu hafta birçok ilde "tropikal gece" adı verilen meteorolojik bir olayın yaşanacağını duyurdu. Peki, Tropikal gece nedir? İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi sebebiyle bu hafta "tropikal gece" etkisi gösterecek.

Uzman isimlere göre, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde sıcaklıklar artarken, vatandaşlar geceleri dahi serinleyemeyecek. Peki, Tropikal gece nedir?

TROPİKAL GECE NEDİR?

Gece boyunca sıcaklığın minimum 20°C'nin altına düşmediği hava koşullarına verilen isme Tropikal geceler denir.

Genellikle tropikal iklim kuşağında rastlanan bu durum, son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği ve sıcak hava dalgaları nedeniyle Türkiye'de de görülmeye başladı.

Özellikle yaz aylarında, şehir merkezlerinde ve kıyı kesimlerinde etkisini gösteren tropikal geceler, vatandaşların sıcaktan uyuyamamasına neden olur.

TROPİKAL GECELERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ NELER?

Tropika gecelerde vatandaşlar yalnızca uykusuz kalmaz; uzun vadede insan sağlığı olumsuz yönde etkilenebilir. Özellikle uyku düzeninin bozulması; sindirim sistemi zayıflamasına, stres seviyesi artmasına ve konsantrasyon ile verim düşüklüğüne sebep olabilir.

Tropikal gecelerde uyumadan önce ılık duş almak, pamuklu ince kıyafetler tercih etmek ve ortamı serin tutmak önemlidir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyrettiği zamanlarda tropikal gece yaşandığını belirterek "Ülkemizin iç, güney ve batı kesimlerinde gece sıcaklıkları oldukça yüksek, yer yer 30 dereceye yaklaşmış durumda. Yurt genelinde bugünlerde tropikal gece yaşıyoruz." ifadesini kullandı.