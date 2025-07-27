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ABD-Çin ekseninde yeni kriz! Alaska açıklarındaki casus gemiye uçakla müdahale

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD-Çin ekseninde yeni kriz! Alaska açıklarındaki casus gemiye uçakla müdahale
ABD-Çin, Alaska, Kıta Sahanlığı, Ticaret Savaşı, Kriz, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret savaşları ile gerilen ABD ile Çin arasında yeni kriz başladı. Çin bandıralı araştırma gemisinin, ABD kıta sahanlığını ihlal ettiği ortaya çıktı. Gemiye ABD uçakları müdahale etti.

ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi krizinin Trump-Şi görüşmesiyle sona ermesi beklenirken, iki ülke arasında yeni kriz patlak verdi. Çin bandıralı araştırma gemisinin, Alaska açıklarındaki ABD'nin genişletilmiş kıta sahanlığı (ECS) üzerinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

ÇİN GEMİSİ ALASKA AÇIKLARINDA ARAŞTIRMA YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

ABD Sahil Güvenliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin Kutup Araştırma Enstitüsü tarafından işletilen "Xue Long 2" (Kar Ejderi 2) buzkıran gemisinin ABD'nin genişletilmiş kıta sahanlığı (ECS) sınırının 130 deniz mili içinde faaliyet gösterirken görüldüğü belirtildi.

ABD UÇAĞI GEMİYE MÜDAHALE ETTİ

Sahil Güvenliğe ait C-130J Hercules nakliye uçağının gemiye müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "ABD'nin ECS'nin canlı ve cansız kaynaklarını koruma ve yönetme konusunda münhasır haklara sahip olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, "ABD Sahil Güvenliği, ortakları ve diğer kurumlarla birlikte, toprak bütünlüğünü güvence altına almak ve kötü niyetli devlet faaliyetlerine karşı egemen çıkarları savunmak üzere ABD suları içinde ve yakınındaki yabancı hükümetlere ait gemi faaliyetlerini dikkatle izlemekte ve bunlara müdahale etmektedir." ifadesi kullanıldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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