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Trump ile Xi zirvesi yolda! Çin’den davet geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump ile Xi zirvesi yolda! Çin’den davet geldi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in kendisini Çin’e davet ettiğini açıkladı. Daveti olumlu karşıladığını belirten Trump, “Muhtemelen yakın zamanda kendisiyle görüşeceğim” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in kendisini Çin’e davet ettiğini bildirdi.

Daveti olumlu karşıladığını belirten Trump, “Muhtemelen yakın zamanda kendisiyle görüşeceğim” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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