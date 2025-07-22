Trump ile Xi zirvesi yolda! Çin’den davet geldi
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in kendisini Çin’e davet ettiğini açıkladı. Daveti olumlu karşıladığını belirten Trump, “Muhtemelen yakın zamanda kendisiyle görüşeceğim” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in kendisini Çin’e davet ettiğini bildirdi.
Daveti olumlu karşıladığını belirten Trump, “Muhtemelen yakın zamanda kendisiyle görüşeceğim” ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe