Trump’a tuzak mı kuruldu? Obama’nın adı 100 sayfalık skandalda geçiyor! Tulsi Gabbard bombayı patlattı

ABD siyasetinde yer yerinden oynuyor! Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın gizliliğini kaldırarak kamuoyuyla paylaştığı 100 sayfayı aşkın belge, 2016 seçimleri döneminde dönemin başkanı Barack Obama dahil birçok üst düzey ismin, Donald Trump’a karşı bir tür “komplo ağı” kurduğuna dair şok iddialar var.

ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın açıkladığı gizliliği kaldırılmış belgeler, eski ABD Başkan Barack Obama’nın 2016 seçimleri döneminde üst düzey yetkililerle birlikte bir "komploya" dahil olduğu iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Obama’nın ifade vermek üzere mahkemeye çağrılabileceğini söyledi.

Gabbard, geçen hafta yayımladığı 100 sayfayı aşkın belgede, istihbarat birimlerinin 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesine ilişkin önemli bilgileri "manipüle ettiğini ve gizlediğini" öne sürdü.

Gabbard ayrıca bu kişilerin cezai sorumluluğu olup olmadığının araştırılması için dosyaları Adalet Bakanlığı’na sundu.

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’nde sürdürdüğü incelemede, eski FBI Direktörü James Comey, CIA Direktörü John Brennan ve eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper gibi isimler de yer aldı.

BEYAZ SARAY'DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Harrison Fields, Newsweek'e yaptığı açıklamada, "Başkan ve tüm yönetimi, Başkan Trump ve destekçilerine karşı girişilen bu ağır yetki suiistimali ve bariz komployla ilgili olarak yanlışları ortaya çıkarmaya ve herkesi sorumlu tutmaya kararlıdır" dedi.

Eski federal savcı Neama Rahmani, iddiaların hukuki karşılığı olmadığını savundu. Rahmani, "Gerçekte bu tamamen desteksiz" dedi ve Durham raporunun ciddi bir suçlama içermediğini, zaman aşımı süresinin de dolduğunu belirtti.

SİYASİ HESAPLAŞMA MI, HUKUKİ SÜREÇ Mİ?

CBS'e konuşan Meclis Başkanı Mike Johnson, "Gerçek nereye gidiyorsa onu takip etme sorumluluğumuz var" dedi. Johnson, Obama’nın ifade vermesi yönünde bir engel olmadığını ifade ederek, "Ortada pek çok iddia var; bizim işimiz bu izleri takip etmek ve gerçeği ortaya çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

Demokrat Senatör Mark Warner ise iddiaları reddederek, "2016 seçimlerinde Rusya’nın Trump lehine sosyal medya kampanyaları yürüttüğü ve seçim altyapısını hedef aldığı, her iki partiden senatörlerin oybirliğiyle kabul ettiği bir gerçektir" değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanlığı, Gabbard’ın başvurusunu aldığını teyit etti ancak bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı konusunda açıklama yapmadı.