FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Temmuz 2025 11:00 - Güncelleme: 30 Temmuz 2025 11:00 - Güncelleme:

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FED temmuz ayı faiz kararı küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası temmuz faiz kararı için PPK toplantısı düzenliyor. Faiz indirimi beklentileri ise sürüyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED, 2025 yılının beşinci faiz kararını duyurmaya hazırlanıyor. FED Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunacağı PPK toplantısı sonrası temmuz ayı faiz kararı da belli olacak. Haziran ayında politika faizi 4,50 olarak sabit bırakılmıştı. FED faiz kararı açıklanma saati haberimizde. FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? ABD Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) Temmuz faiz kararı için 29-30 Temmuz tarihlerinde toplandı. Faiz kararı toplantının son günü olan 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak. FED faiz kararı, dolar/TL kuru, altın ve gümüş fiyatları, kripto para ve borsayı etkiliyor. FED FAİZ İNDİRİMİ OLURSA NE OLUR? FED faizi düşürdüğünde dolar kısa ve orta vadede değer kaybeder. Faiz indirimi doların değerini düşürüp altın fiyatlarını yükseltir. Faiz artışı ise doları güçlendirerek altın fiyatlarını düşürür. Borsa ise faiz indiriminden genellikle olumlu etkilenir. Düşük faiz oranları, şirketlerin daha düşük maliyetle borçlanmasını sağlarken bu da yatırım ve büyüme beklentilerinin artmasına yol açar. Kripto para piyasası, muhtemel bir faiz indirimi durumunda talep yoğunluğu yaşayabilir. FED TEMMUZ AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE? FED, son dört faiz kararında politika faizi sabit tutmuştu. ABD'deki veriler ışığında bankanın faiz kararını temmuz ayında da sabit tutacağı öngörülüyor. Uzmanlar, indirim beklentisi için Eylül ayını işaret ediyor. İlgili Haber Gram fiyatı neden düşüyor? Altın 3 haftanın dibini gördü Altında yön yeniden yukarı! FED kararı bekleniyor, piyasalar tetikte

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan