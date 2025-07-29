Gram fiyatı neden düşüyor? Altın 3 haftanın dibini gördü

Altın fiyatlarında son dakika! 29 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.320 TL’den güne başlıyor. ABD ve AB arasındaki ticaret anlaşmasının ardından, Çin’le de mevcut anlaşmanın 3 ay uzatılacağına dair haberler piyasada “güvenli liman” ihtiyacını düşürdü. Ons fiyatı 3.301 dolarla son üç haftanın dibini gördü. Bu hafta FED’den faiz indirimi beklenmezken, dolar endeksinde yaşanan yükseliş de altının güç kaybetmesinde etkili oluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - ABD ve diğer ülkeler arasındaki ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanması, altın fiyatlarını önemli ölçüde etkiliyor. Dolar endeksinin güçlenmesini sağlayan ve güvenli liman talebinin azalmasını beraberinde getiren ticaret anlaşmaları ile altın irtifa kaybediyor.

Küresel piyasalarda ons fiyatı hafta başında 3.301 doları görerek son 3 haftanın en düşük seviyesini test etti. Sabah saatlerinde ons fiyatında 3.310 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

29 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında; spot piyasada işlem gören 29 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.320 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.305-4.355 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın, sabah saatlerinde 7.120 TL’den satılıyor.

ABD VE ÇİN BEKLENTİSİ

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD ve Avrupa Birliği hafta sonu, otomobiller de dahil olmak üzere %15 gümrük vergisi uygulamasını öngören bir ticaret anlaşması üzerinde anlaşmıştı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng arasında, İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılacak ticaret görüşmeleri öncesinde kritik haberler geliyor. Çin medyasında yer alan haberlere göre, ABD ve Çin'in “gümrük ateşkesini” üç ay daha uzatması bekleniyor.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Bu olumlu ticaret gelişmeleri ile dolar endeksi dünkü işlemlerde %1 yükselerek 98,66’dan kapanış yaptı. Bugünkü işlemler de bu seviyeye yakın seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri de %4,40’a yakın görünümünü korurken, dolardaki bu güçlenme de altın fiyatlarını baskıladı.

FED'DEN HAMLE BEKLENMİYOR

Bu arada ABD’de yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde FED’in toplantıları da bugün başlıyor. FED’in faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, giderek artan tartışmaların “sonbaharda faiz indirimi beklentilerini artırabileceği” bildiriyor. FED Başkanı Powell da son dönemde Başkan Trump tarafından “faiz oranlarını düşürmediği” için eleştiriliyor.

Ağustos ayında FED toplantısının olmaması, mevcut yüksek faiz ortamının eylüldeki toplantıya kadar devam edeceği öngörülüyor. Bu gelişme de altın fiyatları üzerinde baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, ons altında 3.300 doların psikolojik ve 3.285-3.250 dolar bandının teknik bir destek bölgesi olarak öne çıktığını belirtiyor. Yukarıda ise 3.370 doların önemli bir direnç olduğu, bu seviye üzerinde “kalıcılık” sağlanmadıkça altın fiyatlarında yatay konsolidasyon sürecinin devam edebileceği tahmin ediliyor.