9 milyar dolarlık satışın ardından... Bitcoin'de yön yeniden yukarı

Geçen hafta 9 milyar dolarlık satış duyurusunun ardından 115 bin doların altına sarkan BTC, cuma günü 117 bin 650 dolardan kapandı. Yeni haftaya da BTC, 119 bin 250 dolardan başlıyor. ABD-AB ticaret anlaşması belirsizliği azaltarak risk iştahını destekledi. Analistler, BTC’de 120 bin-121 bin dolar bandının direnç olarak öne çıktığını belirtiyor. Bu arada geçen haftanın son 2 işlem gününde BTC’ye 357,5 milyon dolarlık para girişi de dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - ABD’nin büyük ticaret ortakları ile anlaşma imzalaması kripto piyasalara da pozitif yansıyor. Cuma günü 117 bin 650 dolardan kapanan Bitcoin, pazar günü AB ile ticaret anlaşmasının duyurulması ile yönünü yukarı çevirdi ve 119 bin 800 dolara kadar yükseldi. BTC’de 28 Temmuz 2025 işlemleri de sabah saatlerinde 119 bin 250 dolara yakın devam ediyor.

İlgili Haber ABD-AB anlaşmasının ardından altın fiyatları için kritik uyarı

BTC'DE KRİTİK SEVİYELER

Piyasalarda ticaret savaşlarına dair belirsizlikler azaldıkça risk iştahının arttığını ve bunun kripto varlıklar gibi riskli enstrümanlara da pozitif yansıdığını belirten analistler, “Bitcoin’de temmuzun ikinci yarısında zaman zaman ihlaller yaşansa da 117 bin dolar önemli bir destek olarak öne çıktı. Yukarıda ise 120 bin -121 bin dolar bandı bu süreçte bir direnç bölgesi olarak kendini gösteriyor” diyor.

PARA GİRİŞİNE DİKKAT

Analistler, BTC’de yeni zirveler için söz konusu direnç bölgesinin aşılmasının önemli olduğunu, bunun da yeni para girişi ile mümkün olabileceğini aktarıyor. Bu arada geçen haftanın ilk 3 işlem gününde ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla 285,2 milyon dolarlık para çıkışı yaşanmıştı. Perşembe ve Cuma işlemlerinde ise 357,5 milyon dolarlık para girişi dikkatlerden kaçmadı.

POWELL’IN MESAJLARI KRİTİK

ABD Merkez Bankası tarafından çarşamba günü açıklanacak faiz kararı ve ardından FED Başkanı Powell tarafından verilecek mesajlar, kripto piyasalarda da takip ediliyor. FED’den faiz indirimi beklenmiyor ancak Powell’dan “en yakın faiz indiriminin zamanlamasına” dair gelebilecek mesajların, piyasadaki fiyatlamalarda da etkili olabileceği ifade ediliyor.

9 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Bu arada cuma günü Galaxy Digital tarafından 9 milyar dolarlık 80 bin adet BTC’nin satışı duyurulmuştu. Bu işlem, Bitcoin tarihindeki en büyük işlemlerden biri oldu. Satışla birlikte 115 bin doların altını test eden BTC, yeniden toparlandı.

Öte yandan El Salvador da BTC almaya devam ediyor. Ülkenin Bitcoin Ofisi, geçen hafta 948 bin dolar karşılığında 8 adet BTC daha aldığını duyurdu.