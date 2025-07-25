Bitcoin iki haftanın dibinde!

Bitcoin’de son dakika! 25 Temmuz 2025 BTC fiyatı TSİ 07:15 itibarıyla %-2,55 değer kaybederek 115 bin 300 dolara geriledi. Böylece fiyatlarda son 2 haftanın en düşük seviyesi görüldü. Analistler, kripto piyasalarda aşırı iyimserlikle birlikte son haftalarda ciddi primlerin oluştuğunu ifade ederek, kâr satışlarının yaşandığını belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Kripto para birimi Bitcoin’de dikkat çeken hareketler yaşanıyor. 14 Temmuz’da 123 bin 235 doları görerek rekor kıran BTC fiyatı, ardından kâr satışlarına maruz kalarak dönüşe geçmişti. Bu süreçte BTC’de 116 bin dolar önemli bir destek olarak öne çıkmıştı.

25 TEMMUZ 2025 BTC FİYATI

Bu hafta 120 bin dolar direncini aşamayarak yeniden irtifa kaybeden BTC’de, haftanın son işlem gününde satışlar hızlandı. Bitcoin fiyatı TSİ 07:15 itibarıyla %-2,55 değer kaybederek 115 bin 300 dolara geriledi. Böylece fiyatlarda son 2 haftanın da en düşük seviyesi görüldü.

Bu arada piyasanın ikinci büyük kriptosu Ethereum da %2 düşüşle 3.600 dolara geriledi.

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KAR SATIŞLARI YAŞANIYOR

Analistler, kripto piyasalarda aşırı iyimserlikle birlikte son haftalarda ciddi primlerin oluştuğunu ifade ederek, “Yükselen fiyatlar, yeni alıcıların piyasaya gelme iştahını düşürdü. Diğer taraftan son yükseliş hareketine katılan yatırımcılar, kârlarının bir kısmını realize etmeye yöneldi” diye konuşuyor.

BTC'DE KRİTİK SEVİYELER

BTC’de 115 bin 200 doların ara destek ve 113 bin 700 doların ilk ana destek olarak öne çıktığı belirtilirken, yukarıda 117 bin 350 dolar ilk direnç olarak gösteriliyor. Fiyatlarda, bu seviyenin üzerine çıkılmadıkça baskının da devam edebileceği aktarılıyor.

BTC, son dönemde ABD’de hayata geçirilen yasal düzenlemeler, artan kurumsal talep ve ABD borsalarındaki yükselişten destek, bularak tarihi zirvelere yönelmişti.