Piyasalar haftaya hareketli başladı! Altın ve BİST 100’de dikkat çeken düşüşler

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,94 gerileyerek 10.542 puandan kapandı. Bankacılık Endeksindeki kayıplar ise %1,5’i buldu. Analistler 10.400 – 10.500 bandını kritik destek olarak gösteriyor. Altın fiyatlarında da ticaret anlaşmalarının ardından düşüş hızlandı. Ons fiyatı 3.310 dolara kadar geriledi ve yaklaşık son 3 haftanın dibini gördü. Gram fiyatı ise 4.315 TL’ye kadar çekildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın ilk işlem gününde hareketli fiyatlamalar yaşanıyor. Borsada TCMB’nin faiz indirimi ve kredi derecelendirme kuruluşlarının not kararının ardından kâr satışları öne çıktı. Altın fiyatlarında da düşüş hızlandı, ons fiyatı yaklaşık son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Bugünün önemli gelişmelerine bakıldığında; TCMB tarafından Sektörel Enflasyon Beklentileri anketinin temmuz sonuçları açıklandı. Buna göre gelecek 12 aylık dönemde enflasyon beklentisi; piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak %23,4’e, reel sektör için 0,8 puan azalarak %39’a geriledi. Hane halkı için ise 1,5 puan artışla %54,5’e yükseldi.

BİST 100 HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün %0,94 geriledi ve 10.542 puandan kapanış yaptı. Bankacılık Endeksinde düşüş %-1,50 seviyesine ulaşırken, Sınai Endeks %-0,50 ile daha sınırlı değer kaybı yaşadı. Hizmetler Endeksi ise sınırlı pozitif bir fiyatlama ile günü tamamladı.

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Endekste son günlerde yükselişin hız kaybetmiş olması ve kısa vadeli göstergelerdeki zayıflama, kâr satışları açısından riski artıran unsurlar” denildi.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Borsada kritik seviyelerin de paylaşıldığı analizde, “BİST 100’de 10.752 seviyesi ara direnç, 10.902 seviyesi ise haftalık bazda önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. 10.902 direncinin üzerinde kalıcılık görülmedikçe yeni pozisyonlar açısından temkinli kalmaya devam edeceğiz. Yükselen trendin alt bandı konumundaki 10.500 seviyesi ise kısa vade açısından kritik destek bölgesi olmayı sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

İntegral Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede ise “Geçen hafta 10.750 seviyelerinden kâr satışları izledik. Bu seviye güçlü direnç bölgesi konumunda karşımıza çıkmaya devam edecektir. Buna karşılık kâr realizasyonlarında 10.400 seviyesini ana destek bölgesi olarak izlemeye devam ediyoruz” denildi.

ALTINDA DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda geçen hafta 3.439 dolara kadar yükselen ons altın, ABD ile Japonya ve AB arasında imzalanan ticaret anlaşmalarının ardından düşüşe geçmişti. Risk iştahındaki artışla birlikte haftanın ilk işlem gününde de ons fiyatı %0,85 geriledi ve 3.310 dolara çekildi. Gram altın da 4.315 TL’ye kadar düştü.

FED’den bu hafta faiz indirimi beklenmezken, hafta başında dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan %0,50 civarındaki yükseliş de ons altını baskıladı.