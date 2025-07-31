ABD ile Güney Kore arasında ticaret anlaşması imzalandı

ABD, Güney Kore ile ABD'ye yapılan ihracatlara yüzde 15 gümrük vergisi uygulayan yeni bir ticaret anlaşması imzaladı.

Başkan Donald Trump yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore Cumhuriyeti ile tam ve eksiksiz bir ticaret anlaşması imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.

350 MİLYAR DOLARLIK İMZA

Trump, Truth Social platformunda "Anlaşma, Güney Kore'nin ABD'ye, benim başkan olarak seçtiğim, ABD'nin sahip olduğu ve kontrol ettiği yatırımlar için 350 milyar dolar vereceğini öngörüyor" paylaşımında bulundu.

LNG DE ANLAŞMAYA DAHİL

Ayrıca Trump, Güney Kore'nin 100 milyar dolar değerinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve diğer enerji ürünleri satın alacağını belirterek, “Güney Kore, yatırım amaçları için büyük miktarda para yatırmayı kabul etti” diye ekledi. "

Trump, Güney Kore'nin otomobil, kamyon ve tarım ürünleri dahil olmak üzere ABD mallarına pazarını tamamen açacağını, Güney Kore mallarının ise anlaşma kapsamında yüzde 15 gümrük vergisine tabi olacağını ve “Amerika'ya gümrük vergisi uygulanmayacağını” belirtti.

Daha önce Trump, kendi belirlediği 1 Ağustos son tarihinden önce Güney Kore dahil diğer ülkelerle görüşmeler devam ederken, yönetiminin Pakistan ile bir ticaret anlaşması imzaladığını söylemişti.