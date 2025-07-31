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ABD ile Güney Kore arasında ticaret anlaşması imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD ile Güney Kore arasında ticaret anlaşması imzalandı
ABD, Güney Kore, Ticaret Anlaşması, Gümrük Vergisi, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile yüzde 15 gümrük vergisi içeren ticaret anlaşması imzaladığını duyurdu.

ABD, Güney Kore ile ABD'ye yapılan ihracatlara yüzde 15 gümrük vergisi uygulayan yeni bir ticaret anlaşması imzaladı.

Başkan Donald Trump yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore Cumhuriyeti ile tam ve eksiksiz bir ticaret anlaşması imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.

ABD ile Güney Kore arasında ticaret anlaşması imzalandı - 1. Resim

350 MİLYAR DOLARLIK İMZA

 Trump, Truth Social platformunda "Anlaşma, Güney Kore'nin ABD'ye, benim başkan olarak seçtiğim, ABD'nin sahip olduğu ve kontrol ettiği yatırımlar için 350 milyar dolar vereceğini öngörüyor" paylaşımında bulundu.

LNG DE ANLAŞMAYA DAHİL

Ayrıca Trump, Güney Kore'nin 100 milyar dolar değerinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve diğer enerji ürünleri satın alacağını belirterek, “Güney Kore, yatırım amaçları için büyük miktarda para yatırmayı kabul etti” diye ekledi. "

Trump, Güney Kore'nin otomobil, kamyon ve tarım ürünleri dahil olmak üzere ABD mallarına pazarını tamamen açacağını, Güney Kore mallarının ise anlaşma kapsamında yüzde 15 gümrük vergisine tabi olacağını ve “Amerika'ya gümrük vergisi uygulanmayacağını” belirtti.

Daha önce Trump, kendi belirlediği 1 Ağustos son tarihinden önce Güney Kore dahil diğer ülkelerle görüşmeler devam ederken, yönetiminin Pakistan ile bir ticaret anlaşması imzaladığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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