Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gümrük vergisi yüzden 10'dan yüzde 50'ye çıkarıldı! ABD'den kritik Brezilya kararı

Gümrük vergisi yüzden 10'dan yüzde 50'ye çıkarıldı! ABD'den kritik Brezilya kararı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gümrük vergisi yüzden 10&#039;dan yüzde 50&#039;ye çıkarıldı! ABD&#039;den kritik Brezilya kararı
ABD, Gümrük, Vergi, Brezilya, Trump, Donald Trump, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Donald Trump yönetimi ABD'nin diğer ülkelere yönelik gümrük vergisi tarifelerinde yeni kararlar almaya devam ediyor. Son olarak Brezilya'nın yüzde 10 olan gümrük tarife oranı yüzde 50'ye yükseltildi.

ABD yönetimi, "ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından tehdit" olarak tanımladığı Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltti.

Gümrük vergisi yüzden 10'dan yüzde 50'ye çıkarıldı! ABD'den kritik Brezilya kararı - 1. Resim

TRUMP KARARI İMZALADI 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'ya uygulanan gümrük tarifeleriyle ilgili bir başkanlık kararnamesine imza attığı duyuruldu.

Trump'ın imzaladığı kararnameye göre ABD, bu ülkeye uyguladığı gümrük tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltti.

Söz konusu kararın alınmasına, Brezilya'nın, "ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturan son dönemdeki politikaları" gerekçe gösterilen açıklamada, ayrıca Brezilya'daki ağır insan hakları ihlallerinin de bu kararın alınmasına rol oynadığı ifade edildi.

Gümrük vergisi yüzden 10'dan yüzde 50'ye çıkarıldı! ABD'den kritik Brezilya kararı - 2. Resim

LULA'YI MEKTUP İLE TEHDİT ETMİŞTİ 

ABD Başkanı Trump, temmuz ayının başlarında, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Trump, mektubunda, Brezilya'nın sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı açılan davayı sonlandırmaması halinde bu yüksek gümrük vergisini uygulayacağını belirtmişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD-Pakistan arasında petrol anlaşması! "Belki de Hindistan'a satacaklar"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD-Pakistan arasında petrol anlaşması! "Belki de Hindistan'a satacaklar" - DünyaABD-Pakistan arasında petrol anlaşması!BRICS dolara karşı saldırı başlattı! Trump Rusya ve Çin'in başını çektiği ittifakı açık açık uyardı - Dünya"Dolara saldırılara izin vermeyiz"Ateşkes ve esir takası için düzletilmiş belge ellerinde! Son karar için toplantı yapacak - Dünyaİsrail'in düzlettiği anlaşma Hamas'ın ellinde!Bir ilk olacaktı! Yörünge roketi kalkıştan 14 saniye sonra yere çakıldı - DünyaBir ilk olacaktı! Kalkıştan 14 saniye sonra yere çakıldıRusya'da 8.8'lik deprem bölgeyi kabusa sürüklüyor! Şimdi de yanardağ patladı, acil durum ilan edildi - Dünya8.8'lik deprem bölgeyi kabusa sürüklüyor!Rusya'dan Trump'a 'yapıcı değil yıkıcı' suçlaması! Süre açıklaması tehdit olarak algılandı - DünyaRusya, Trump'ın 'süre' açıklamasını tehdit olarak algıladı
Sonraki Haber Yükleniyor...