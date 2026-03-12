3 yıl boyunca diş ağrısı çektiğini düşünen Hakan Gencer, ağrılardan kurtulmak için yüzündeki sinirleri yaktırdı, zamanla yüzünü yıkayamaz, uyuyamaz hale geldi. Gencer’in gerçek hastalığı 3 yıl sonra ortaya çıktı. Gencer’e halk arasında ‘delirten hastalık’ olarak adlandırılan trigeminal nevralji teşhisi konuldu.

İzmir’de 54 yaşındaki Hakan Gencer’in diş ağrısı ile başlayan şikayetleri zaman içinde arttı. Doktor doktor gezen Gencer’in hastalığı 3 yıl sonra bulundu. Beyin cerrahına giden Gencer’e halk arasında delirten hastalık olarak bilinen trigeminal nevralji teşhisi konuldu.

“YÜZÜMDEKİ SİNİRLERİ YAKTILAR”

Hakan Gencer, “3 sene önce dişlerimde bir ağrı varmış gibi başladı. Diş doktorlarının kapısını çaldım ama çözemediler. ‘Dişlerinde bir şey yok' dediler. Ama benim ağrılarım devam ediyordu. Sonrasında bir beyin cerrahına gittim. Kendisi teşhisi koydu. 3 yıl boyunca araştırma yaptım. Ağrılarım geçsin diye yüzümdeki sinirleri yaktılar. Ama bir sonuç alamadım. Dişlerimi fırçalayamıyor, bir damla suyu bile içemiyordum" dedi.

“BENİ HAYATTAN BEZDİRDİ”

Yaşadığı zorlu süreç nedeniyle işi bırakmak zorunda kaldığını belirten Gencer, şunları anlattı:

Hastalığım nedeniyle geceleri 1 saat uyuyorsam geri kalan 6 saatte ayaktaydım. Eşim de benimle bir bu hastalıkla mücadele etti. Su içerken dişlerime ve damağıma temas olduğunda ağrım oluyordu. O nedenle şırıngayla su içmeye başladım. Hastalık belli dönemlerde atak yapıyordu, sonra düzeliyordu ama 3 senede beni hayattan bezdirdi.

“ŞİMDİ TEDAVİM SÜRÜYOR”

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarından ‘Hayati riski var, felç olursun' şeklinde uyarılar aldığını belirten Gencer “26 Şubat'ta ameliyat oldum. Sabah girdim, öğleden sonra çıktım. Şimdi tedavim sürüyor, ilaçlar alıyorum. Ama ameliyat sonrasında yüzümde hiç ağrı yok, kurtuldum. Dişlerimde hissediyordum ağrının olacağını, ondan dişlerimi de sıkamıyordum. Şimdi iyiyim" dedi.

“1- 2 SANİYE SÜREN AĞRILAR"

Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, sinirin etkilenmesi sonucu oluşan, genellikle "elektrik çarpması" gibi tarif edilen kısa ama çok yoğun ağrı ataklarıyla kendini gösteren hastalığa ilişkin şunları söyledi:

Trigeminal nevraljinin ilk belirtileri diş ağrısı ile karıştırılır. Diş ağrısı gibi başlar, yüzün alt çene, orta çene ve göz çevresinde elektrik çarpması gibi 1- 2 saniye süren ağrılarla kendini gösterir. Hastalar ağrı geldiğinde; yemek yiyemez, dişini fırçalayamaz ve yüzünü yıkayamaz. Önce genellikle diş hekimine başvururlar ancak ağrıya çözüm bulamayınca beyin cerrahisi veya nörolojiye yönlendirilirler. İlaç tedavisi, bu hastalığa kısmen fayda sağlar. Eğer hasta ilaçtan fayda görürse ikinci tedaviye gerek duyulmaz. İlacın fayda etmediği durumlarda alternatif veya cerrahi tedavi uygulanabilir. Ancak bu tedavilerden en kesin çözümü cerrahi tedavidir. Çünkü diğer yöntemlerde ilaç kullanımı mevcut ve kısa sürede hastalığın tekrar etmesi mümkün.

