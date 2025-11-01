Anadolu Efes, İspanya'da mağlup oldu
EuroLeague 8. hafta maçında Anadolu Efes, Baskonia'ya deplasmanda 86-75 mağlup oldu.
EuroLeague 8. hafta maçında Anadolu Efes, Baskonia deplasmanına konuk oldu.
Temsilcimiz Anadolu Efes, sahadan 86-75 mağlubiyetle ayrıldı ve beşinci yenilgisini yaşadı. Baskonia ise turnuvada ikinci galibiyetini elde etti.
Lacivert beyazlılar, turnuvanın bir sonraki haftasında Milano'yu konuk edecek. Baskonia, sahasında Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.
