Anadolu Efes, İspanya'da mağlup oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EuroLeague 8. hafta maçında Anadolu Efes, Baskonia'ya deplasmanda 86-75 mağlup oldu.

EuroLeague 8. hafta maçında Anadolu Efes, Baskonia deplasmanına konuk oldu.

Temsilcimiz Anadolu Efes, sahadan 86-75 mağlubiyetle ayrıldı ve beşinci yenilgisini yaşadı. Baskonia ise turnuvada ikinci galibiyetini elde etti.

Lacivert beyazlılar, turnuvanın bir sonraki haftasında Milano'yu konuk edecek. Baskonia, sahasında Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.

