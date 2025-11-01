Anadolu Efes, İspanya'da mağlup oldu

EuroLeague 8. hafta maçında Anadolu Efes, Baskonia deplasmanına konuk oldu.

Temsilcimiz Anadolu Efes, sahadan 86-75 mağlubiyetle ayrıldı ve beşinci yenilgisini yaşadı. Baskonia ise turnuvada ikinci galibiyetini elde etti.

Lacivert beyazlılar, turnuvanın bir sonraki haftasında Milano'yu konuk edecek. Baskonia, sahasında Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.