Sıcaklıklar bir anda düşecek: İşte 5-11 Ekim haftası gün gün hava durumu

Sıcaklıklar bir anda düşecek: İşte 5-11 Ekim haftası gün gün hava durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Sıcaklıklar bir anda düşecek: İşte 5-11 Ekim haftası gün gün hava durumu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji’den kritik uyarı. Türkiye, 7 Ekim’den itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar hızla düşerken birçok bölgede sağanak ve fırtına bekleniyor. İşte 5-11 Ekim haftasının gün gün hava durumu raporu...

Türkiye genelinde bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, önümüzdeki haftayla birlikte önemli ölçüde düşecek.

Sıcaklıklar bir anda düşecek: İşte 5-11 Ekim haftası gün gün hava durumu - 1. Resim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 5-11 Ekim 2025 haftalık tahmin raporuna göre, 7 Ekim Salı gününden itibaren batıdan başlayarak etkili olacak soğuk hava dalgası, kısa sürede tüm ülkeye yayılacak. 

Özellikle iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini artıracak.

İşte gün gün Türkiye’nin hava durumu tahmini:

Sıcaklıklar bir anda düşecek: İşte 5-11 Ekim haftası gün gün hava durumu - 2. Resim

5 EKİM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Haftanın ilk günü yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Doğu bölgelerde hava mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, batı ve iç kesimlerde hafif bir serinleme bekleniyor.

Gündüz sıcaklıkları 20-25°C, gece sıcaklıkları 8-17°C aralığında olacak. Ankara’da 11/20°C, İzmir’de 10/24°C, Antalya’da 8/25°C ölçülmesi bekleniyor. Marmara ve Ege’nin kuzeyinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Karadeniz’de hafif bulutlu, Güneydoğu’da ise güneşli bir hava hakim olacak.

Sıcaklıklar bir anda düşecek: İşte 5-11 Ekim haftası gün gün hava durumu - 3. Resim

6 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

BATIDA HAVA SERİNLEMEYE BAŞLIYOR

Pazartesi günü Pazar gününe benzer bir tablo yaşanacak ancak batı bölgelerde sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Doğuda hava mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam ederken, batıda 9-18°C aralığına gerileyecek.

Ankara’da 12/32°C (soğuma öncesi son yüksek sıcaklık), İstanbul’da 16/21°C, Erzurum’da 16/22°C bekleniyor. Karadeniz ve Marmara’nın doğusunda sağanak yağışlar görülebilirken, Akdeniz’in batısında yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanabilir. İç Anadolu’da parçalı bulutlu, doğuda ise açık bir hava hakim olacak.

Sıcaklıklar bir anda düşecek: İşte 5-11 Ekim haftası gün gün hava durumu - 4. Resim

7 EKİM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Salı günü itibarıyla batıdan giriş yapan soğuk hava dalgası ülke genelinde hissedilmeye başlanacak. Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek.

Gündüz sıcaklıkları 14-23°C, gece sıcaklıkları ise 7-16°C aralığında olacak. Ankara’da 7/23°C, İzmir’de 16/20°C, Adana’da 16/22°C tahmin ediliyor.

Yağışlar ülke geneline yayılacak. Özellikle Ege, Marmara ve İç Anadolu’da orta şiddette sağanaklar beklenirken, Karadeniz’de fırtına riski artacak. Doğuda ise günün ilerleyen saatlerinde bulutlanma artacak.

Sıcaklıklar bir anda düşecek: İşte 5-11 Ekim haftası gün gün hava durumu - 5. Resim

8 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 

ÜLKE GENELİNDE SERT DÜŞÜŞ

Çarşamba günü soğuk hava dalgası tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak. Batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar 12-20°C aralığına düşerken, doğuda 13-24°C arasında seyredecek.

Ankara’da 12/20°C, İstanbul’da 16/22°C, Van’da 19/25°C bekleniyor. Marmara, Ege ve Karadeniz’de gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Akdeniz’in iç kesimlerinde ise lokal yağışlar görülebilir. Gece sıcaklıklarının 6-15°C’ye kadar düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar bir anda düşecek: İşte 5-11 Ekim haftası gün gün hava durumu - 6. Resim

9 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SOĞUK HAVANIN EN SERT GÜNÜ

Perşembe günü sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar 9-18°C, doğuda ise 11-22°C aralığında olacak.

Ankara’da 9/15°C, İzmir’de 14/20°C, Erzurum’da 13/19°C bekleniyor. Karadeniz ve Marmara’da sağanak yağışlar etkili olacak. İç Anadolu’nun doğusunda hafif yağışlar görülürken, Ege kıyılarında puslu hava hakim olacak. Kuzey yönlü rüzgarlarla hissedilen sıcaklık daha da düşecek.

Sıcaklıklar bir anda düşecek: İşte 5-11 Ekim haftası gün gün hava durumu - 7. Resim

10 EKİM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

YAĞIŞ VE SERİN HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Cuma günü soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Batıda sıcaklıklar 10-19°C, iç ve doğuda 12-21°C arasında seyredecek.

Ankara’da 10/17°C, İstanbul’da 13/19°C, Diyarbakır’da 17/22°C bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de orta şiddette sağanak yağışlar görülecek, Marmara’da yer yer dolu ihtimali bulunuyor.

Sıcaklıklar bir anda düşecek: İşte 5-11 Ekim haftası gün gün hava durumu - 8. Resim

11 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

HAVA BİR MİKTAR YUMUŞUYOR

Haftanın son günü sıcaklıklarda hafif bir artış bekleniyor ancak hava yine de mevsim normallerinin altında kalacak. Gündüz sıcaklıkları 11-20°C, gece sıcaklıkları ise 7-16°C arasında olacak.

Ankara’da 11/18°C, İzmir’de 15/21°C, Konya’da 12/20°C öngörülüyor. Yağışlar Karadeniz kıyılarına çekilecek, batı ve iç kesimlerde hafif sağanak geçişleri yaşanacak. Doğu bölgelerde ise açık ve güneşli bir hava hakim olacak.

Sıcaklıklar bir anda düşecek: İşte 5-11 Ekim haftası gün gün hava durumu - 9. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
