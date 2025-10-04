Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Israrcı eski nişanlı canından bezdirdi! "Barışalım" mesajları hapisle bitti

Israrcı eski nişanlı canından bezdirdi! "Barışalım" mesajları hapisle bitti

- Güncelleme:
Israrcı eski nişanlı canından bezdirdi! &quot;Barışalım&quot; mesajları hapisle bitti
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'da ayrıldığı nişanlısına barışmak için ısrarla mesaj atan erkek, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 3 ay hapis cezası aldı. Yargıtay, cezanın hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Sakarya'da nişanlanan bir çift, bir süre sonra anlaşamayarak yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılığı kabullenemeyen erkek, eski nişanlısına barışma talebini ileten çok sayıda mesaj gönderdi. Kadın bu teklifleri sürekli reddetmesine rağmen mesajlar gelmeye devam etti.

RAHATSIZ OLDU, KONUYU YARGIYA TAŞIDI

Kadın, ısrarlı mesajlardan rahatsız olunca, bu durumu yargıya taşıdı. Mesajların çıktısını alarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan dava açıldı ve Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, kararı temyiz etti.

YARGITAY KARARI ONADI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. Kararda, yargılamanın usulüne uygun şekilde yürütüldüğü ve eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin delillerle sabit olduğu belirtildi.

 

