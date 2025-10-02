Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oba Makarna, Sakarya'daki fabrikasını Japonlara sattı

Oba Makarna, Sakarya'daki fabrikasını Japonlara sattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Oba Makarna, Sakarya&#039;daki fabrikasını Japonlara sattı
Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin önde gelen gıda firmalarından olan Oba Makarna, Sakarya'da bulunan fabrikasını Japonlara sattı. 1948 yılında kurulan ve 80'den fazla ülkeye ihracat yapan Nissin Foods, fabrikada üretim yapacak.

Türkiye'nin ünlü makarna markalarından Oba Makarnacılık, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan noodle fabrikasını Japonya merkezli gıda devi Nissin Foods Holdings Co. Ltd.’ye sattı. Fabrikayı içindeki ekipmanlarla birlikte devir alan 77 yıllık Japon firma, burada üretim yapacak. 

OBA MAKARNA'DAN KAP'A AÇIKLAMA

Oba Makarna'dan satışa ilişkin KAP'a açıklama yapıldı. Satış kararının 30 Eylül 2025’te gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında onaylandığı, Varlık Devir Sözleşmesi'nin ise 1 Ekim 2025’te imzalandığı belirtildi. Açıklamada, işlemin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” kapsamında yatırımcılara ayrılma hakkı doğurmadığı vurgulandı.

80'DEN FAZLA ÜLKEYE SATIŞ YAPIYOR

1948’de Japonya’da Momofuku Ando tarafından kurulan Nissin Foods, hazır noodle sektörünün öncüsü olarak biliniyor. Şirket, 1958’de “Chicken Ramen”, 1971’de ise “Cup Noodles” markalarıyla dünya çapında tanındı. Günümüzde Asya, Avrupa ve Amerika’da üretim tesislerine sahip olan Nissin Foods, 80’den fazla ülkede satış yapıyor.

Hazır noodle’ın yanı sıra makarna, unlu mamuller ve dondurulmuş gıda alanlarında da faaliyet gösteren şirket, son yıllarda çevre dostu üretim ve sürdürülebilir ambalaj teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

