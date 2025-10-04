Paşinyan'ın eşi Hakobyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabını okudu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını okuyup tamamladığını duyurdu.

Sosyal medya platformu Facebook üzerinden paylaşım yapan Hakobyan, kitabı bilimsel araştırmalarına paralel olarak okuduğu için biraz zaman aldığını söyledi. Kitabın içeriğine dair değerlendirmesinde, özellikle Birleşmiş Milletler’in yapısının yenilenmesi ve Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin yetkilerinin gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldığını ifade etti.

KİTABIN KONUSUNA DEĞİNDİ

Hakobyan, "Eminim ki Ermenistan'daki uzmanlar kitabı yayımlandıktan hemen sonra okumuşlardır. Uluslararası ilişkiler konularına ilgisi olmayan ama komşu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın ne yazdığını merak edenler için söyleyeyim: Kitap, BM'nin yapısının değiştirilmesi, Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin yetkilerinin gözden geçirilmesi ve örgütün çağımızın meydan okumalarına cevap verecek gerçek araçlarla donatılması hakkındadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Dünya beşten büyüktür" ifadesinin kitabın önemli bir teması olduğunu kaydeden Hakobyan, eserde küresel çapta açlık, göç ve mülteci sorunları gibi temel insanlık meselelerine dair güncel ve somut verilerin yer aldığını belirtti.

Hakobyan kitapta, dünyada 820 milyon insanın açlık koşullarında yaşadığı, 260 milyon göçmenin bulunduğu, 80 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edildiği ve yaklaşık 25 milyon mültecinin olduğu gibi bilgilerin de yer aldığını aktardı.

LİDERLERİN KİTAPLARINI OKUYOR

Hakobyan, daha önce ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Revoltion" (Devrim), Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau'nun "Common Ground" (Ortak Zemin), ABD'nin eski Başkanı Barrack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın "Becoming - My Story" (Benim Hikayem) adlı siyasi çevrelerce kaleme alınan kitapları okuduğunu açıkladı.