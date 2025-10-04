Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, Boeing siparişinin perde arkasını anlattı: Erdoğan-Trump zirvesinde THY konuşulmadı

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, Boeing siparişinin perde arkasını anlattı: Erdoğan-Trump zirvesinde THY konuşulmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, Boeing siparişinin perde arkasını anlattı: Erdoğan-Trump zirvesinde THY konuşulmadı
THY, Boeing, Rolls Royce, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Boeing ile 225 uçaklık dev anlaşmanın 2,5 yıldır süren görüşmelerin sonucu olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump zirvesiyle ilgisi olmadığını açıkladı. Bolat, anlaşmanın perde arkasını anlatırken "Uçak siparişimizle politikanın ilgisi yok" ifadesiyle eleştirilere de cevap verdi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Boeing ile 225 uçaklık dev anlaşmanın perde arkasını anlattı.

Hedeflerinin 2033 yılında uçak sayısını 813'e yükseltmek olduğunu ifade eden Bolat, uçak siparişlerinin politikayla ilgili olmadığını şu sözlerle vurguladı:

"POLİTİKAYLA İLGİSİ YOK"

"Şu an verdiğiniz siparişlerde 2033 yılında takvim veriyorlar.

Şimdi biz politika ile ilgilendiriyorlar ya. Uçak siparişimizle politikanın doğrudan ilgisi yok.  Boeing ile anlaşmamız bitmişti. Erdoğan-Trump zirvesinde THY ile ilgili bir şey konuşulmadı.

Biz kendini ispat etmemiş uçaklar almıyoruz"

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, Boeing siparişinin perde arkasını anlattı: Erdoğan-Trump zirvesinde THY konuşulmadı - 1. Resim

"ANLAŞMA 2.5 YILDIR SÜRÜYORDU"

CNN Türk'e konuşan Bolat süreci şöyle anlattı:

"Boeing uçaklarında hattın özelliklerine göre uçak kullanmanız geliyor. Her uçağın farklı maliyeti var. Uçak büyüdükçe maliyet değişiyor.

Boeing ile 2,5 yıldır aslında bakıyorum, Boeing'in CEO'su Stephanie tebrik için mektup atmış. 2.5 yıldır ekiplerimizin sürdürdüğü ve nihayete erdirildiğine seviniyorum' diyor. Biz aslında 1,5 yıl önce Boeing ile fiyat konusunda anlaşmıştık.

Boeing'in geniş gövdeli uçakları 330-340 kişilik uçaklar. 787'ler de 300 kişilik uçaklar.

1,5 yıl önce Boeing ile teslim takvimleri, fiyat konuları anlaşmıştık. Açık kalan konu, motor konuları... Mesela dar gövde motorları bir tane.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat,
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat

YÜZDE 75'İNİN İMZASI ATILACAK

Motor anlaşmalarına baktığınızda; 2 anlaşma yapılıyor burada. Uçağın kanadına takılan motorun fiyatı var, bunun bir pazarlığı yapılıyor. Elinizde kaldıraçlar olması lazım ki karşı tarafı pazarlığı zorlamalısınız.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, Boeing siparişinin perde arkasını anlattı: Erdoğan-Trump zirvesinde THY konuşulmadı - 3. Resim

Bazen motor üreticisini uçak tipiyle de zorluyorsunuz. İkincisi; Bu motorun bakımı nasıl yapılacak? Aldığınız motor 5 yılda 1 bakıma gider. Her bir motorun bakımı 7-8 milyon dolara mal olur. 30 yılda demek 6 kere bakım yapılıyor. Bir bakım anlaşmanızın olması lazım. O nedenle konacak motor, 15 yıl öncesinden kim bakacak, kaça bakacak, THY bunu kendi mi yapacak, kendi yapacaksa tesis kuruyor... Mesela Rolls Royce ile Rolls Royce motorlarının bakımı için tesis kuruyoruz. 300 milyon dolar yatırım yapıyoruz.

225 uçak alıyoruz. Bunun 75'inin imzasını attık. Çünkü buradaki motor anlaşmalarımız hemen hemen bitti. Bunun 50 adeti kesin. Bunun yanında da 150 adet dar gövde alacağız.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

