İzinsiz aldığı motosikletle kaza yaptı! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzinsiz aldığı motosikletle kaza yaptı! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzinsiz aldığı motosikletle kaza yaptı! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'de komşusunun motosikletini izinsiz alıp gezen 13 yaşındaki Mehmet A. duvara çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Yukarıkarderesi köyünde komşusunun bahçesinde park halinde bulunan motosikleti izinsiz alan 13 yaşındaki Mehmet A. çevrede dolaşmaya başladı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden küçük çocuk, duvara çarptı.

KÜÇÜK MEHMET HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 13 yaşındaki Mehmet A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçük çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

