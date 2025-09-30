Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kemal Özgür'ün şehadet haberi memleketi Osmaniye'ye ulaştı

Kemal Özgür’ün şehadet haberi memleketi Osmaniye'ye ulaştı

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür’ün Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesindeki baba ocağına, Türk bayrağı asıldı.

Olay, sabah saatlerinde Ankara-Niğde otoyolu, Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Barış U. idaresindeki minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kemal Özgür’ün şehadet haberi memleketi Osmaniye'ye ulaştı - 1. Resim
Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit olurken, minibüste bulunan Hışır Cihan da hayatını kaybetti.

Kemal Özgür’ün şehadet haberi memleketi Osmaniye'ye ulaştı - 2. Resim

Şehit Kemal Özgür’ün acı haberi, Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki ailesine ulaştırıldı. Özgür'ün babaevine Türk bayrağı asıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

