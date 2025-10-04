DEAŞ'lı iki çocuk İstanbul'u kana bulayacaktı! Saldırı hazırlığında yakalandılar

İstanbul’da güvenlik güçleri, büyük bir terör saldırısının eşiğindeki planı son anda engelledi. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen seri operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığında olduğu belirlenen Türkmenistan uyruklu iki çocuk tespit edilerek takibe alındı. D.R. ve A.Y.G. isimli 18 yaşından küçük şüpheliler, İstanbul’da sansasyonel bir saldırı planladıkları sırada iki ayrı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

HABERLEŞME PROGRAMLARINA SIZILDI

Tespitler, İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin terör örgütü DEAŞ bağlantılı kişilerin iletişim amacıyla kullandıkları kapalı sistem haberleşme programlarına (RocketChat, Techhaven, Trueerypt, Vepaerypt) sızmasıyla yapıldı.

Sabah'ın haberine göre iki şüphelinin bazı terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla gizli görüşmeler yaptıkları saptandı. Türkmenistan uyruklu olan D.R. ile A.Y.G.'nin, geçmiş yıllarda düzenlenen bazı terör saldırılarından ilham aldıkları ve İstanbul'da yeni bir terör saldırısı arayışında oldukları ifade edildi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanlarda yapılan incelemelerde patlayıcı madde yapımına dair bazı dokümanlar, sözde eğitim videoları ve evde patlayıcı bomba yapımına dair videolar bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Saldırı Taktikleri" isimli dijital klasörü ve çok sayıda örgütsel doküman deşifre edildi. Söz konusu dokümanlarda araçlara yönelik terör saldırısı yapılabilmesi için kılavuz ve görsellerin bulunduğu örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİNE EV HAPSİ VERİLDİ

Dokümanlarda patlayıcı madde yapımı, terör örgütü DEAŞ'a biat videoları, uzun namlulu silahları sökme ve takma eğitimleri ve sözde silah eğitimlerine yönelik videolar da bulundu.

İstanbul'un Maltepe ve Ataşehir İlçeleri'nde peş peşe yapılan iki ayrı operasyonla yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. A.Y.G. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Adliyeye sevk edilen D.R. isimli çocuk şüpheliye ise "Ev Hapsi" cezası verildi.