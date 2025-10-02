Nakliyeci Binali Aslan cinayetiyle ortaya çıktı! DEAŞ üyesi ailenin yaptıkları dehşete düşürdü

Ankara'da geçtiğimiz günlerde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 65 yaşındaki Binali Aslan'ın cansız bedeni Mersin'de ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Emniyet terör şüphesiyle başlattığı çalışmalarında, Aslan'ın önce Mersin'e ardından Hatay'a gittiğini tespit etmişti.

Araç içindeki şüphelilerin yasadışı yollarla Suriye'ye geçtiği belirlenince devreye bu defa Milli İstihbarat Teşkilatı girmişti.

14 KİŞİLİK AİLEYLE ÇATIŞMAYA GİRDİLER

Zanlıların İdlib'de olduğu belirlenince Suriye İç Güvenlik Servisi tarafından operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 14 kişilik aileden baba Vahdi, anne Meryem ile Ayşe, Abdullah Ömer, Abdurrahim, Yakub, Muhammed ve Ahmed Bahaeddin Aksoy ölü olarak ele geçirildi.

ORMANA GÖMDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Aksoy ailesinden 2'si yaralı 6 kişi de yakalanarak Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar, AŞTİ'de anlaştıkları ve daha sonra yolda öldürdükleri nakliyeci Aslan'ı Tarsus'ta ormana gömdüklerini itiraf etti. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan sır ailenin 8 üyesi Gaziantep Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi.

TÜRBENİN YANINDA KARAVANDA YAŞIYORLARMIŞ

Sabah'ın haberine göre, Kayseri Talas nüfusuna kayıtlı ailenin Fransa ve Türkiye vatandaşlıklarının bulunduğu, Gaziantep'te Nurdağı'ndaki Ökkeşiye Türbesi'nin yanında karavanda uzun süre yaşadığı, 5 Temmuz'da Gaziantep'te karıştıkları trafik kazasının ardından kullandıkları aracın gümrük kaçağı çıkması sonrasında araca el koyan jandarma ekiplerine saldırdıkları için gözaltına alınıp tutuklandıkları ortaya çıktı.

EVLERİNİN YANINDA ÇOCUK MEZARI BULUNDU!

Jandarma'ya saldırdıktan sonra gözaltına alınan ailenin yaşadığı türbenin yanında yapılan aramada ise Aksoy ailesinin kendi yaptığı bir mezar bulundu. Açılan mezarda 12-13 yaşlarında çocuk cesedi bulundu.

ENGELLİ ÇOCUĞUN SIR ÖLÜMÜ

Cesetten alınan numuneler Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, baba Vahdi Aksoy'dan kan örnekleri alındı. Bulunan cesedin Vahdi Aksoy ile karısı Meryem Aksoy'un çocukları olduğu belirlendi. Engelli olduğu belirtilen çocuğunun ölümünün bildirilmeden türbe yanına defnedildiği, çocuğun kesin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nun çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Ailenin 2023 yılına kadar Fransa'da yaşadığı, daha sonra Türkiye'ye geldiği, Suriye'deki çatışma bölgeleriyle de irtibatlarının bulunduğu öğrenildi.

Nakliyeci Aslan'ı şehit eden ailenin Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen 6 üyesinin sorgulandığı, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü öğrenildi.