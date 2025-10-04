Amedspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

Trendyol 1. Lig’de heyecan dolu bir hafta daha sahne alıyor. Amedspor evinde Keçiörengücü’nü ağırlarken hem ligdeki puan mücadelesi hem de ekran başındaki yayın seçenekleri futbolseverlerin ilgi odağı haline geldi.

AMEDSPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor - Keçiörengücü mücadelesi, Bein Sports Max 1 kanalından yayınlanacak. Ayrıca maçın TRT Spor kanalında da ekrana gelecek. Bein Sports Max 1, Digiturk, kablo TV ve benzeri platformlarla birlikte yayın yapıyor. TRT Spor ise Digiturk 86, D-Smart, Kablo TV gibi kanallarda yayınlanan bir kanal ve maçın şifresiz kanal olarak da bu kanalda izlenebileceği bilgisi mevcut.

AMEDSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Amedspor ile Keçiörengücü arasındaki mücadele şifresiz olarak TRT Spor'da ekrana gelecek. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi tribünlerden takip edemeyecek deplasman taraftarları TRT Spor yayınıyla şifresiz canlı bir şekilde maçı takip edebilir.

AMED SK KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

4 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak. Ligde 13 puanla 7. sırada bulunan Amed SK, 10 puanla 14. sırada olan Keçiörengücü'nü taraftar desteğini de alarak yenmek istiyor. Ankara ekibi ise son maçlarda yakalayamadığı çıkışı Diyarbakır deplasmanında yakalayarak 3 puanla evine dönmek için sahaya çıkacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.