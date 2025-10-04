Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Amedspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

Amedspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Amedspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu
Amedspor, Keçiörengücü, Canlı Yayın, TRT Spor, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak Amed SK Keçiörengücü karşılaşması bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Maçı tribünden izleyemeyecek taraftarlar, Amedspor Keçiörengücü maçı şifresiz canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

Trendyol 1. Lig’de heyecan dolu bir hafta daha sahne alıyor. Amedspor evinde Keçiörengücü’nü ağırlarken hem ligdeki puan mücadelesi hem de ekran başındaki yayın seçenekleri futbolseverlerin ilgi odağı haline geldi.

AMEDSPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor - Keçiörengücü mücadelesi, Bein Sports Max 1 kanalından yayınlanacak. Ayrıca maçın TRT Spor kanalında da ekrana gelecek. Bein Sports Max 1, Digiturk, kablo TV ve benzeri platformlarla birlikte yayın yapıyor. TRT Spor ise Digiturk 86, D-Smart, Kablo TV gibi kanallarda yayınlanan bir kanal ve maçın şifresiz kanal olarak da bu kanalda izlenebileceği bilgisi mevcut.

Amedspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim

AMEDSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Amedspor ile Keçiörengücü arasındaki mücadele şifresiz olarak TRT Spor'da ekrana gelecek. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi tribünlerden takip edemeyecek deplasman taraftarları TRT Spor yayınıyla şifresiz canlı bir şekilde maçı takip edebilir. 

Amedspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu - 2. Resim

AMED SK KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

4 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak. Ligde 13 puanla 7. sırada bulunan Amed SK, 10 puanla 14. sırada olan Keçiörengücü'nü taraftar desteğini de alarak yenmek istiyor. Ankara ekibi ise son maçlarda yakalayamadığı çıkışı Diyarbakır deplasmanında yakalayarak 3 puanla evine dönmek için sahaya çıkacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Jhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu: Tam 10 maçı kaçıracak!Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Sumud Filosu'ndaki 36 Türk vatandaşı yurda dönüyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emrullah Tuncel kimdir? Yeni İstanbul İl Müftüsü oldu - HaberlerEmrullah Tuncel kimdir? Yeni İstanbul İl Müftüsü olduHafız Osman Şahin kimdir, Diyanet'teki görevi ne? - HaberlerHafız Osman Şahin kimdir, Diyanet'teki görevi ne?Fatih Mehmet Karaca kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı oldu - HaberlerFatih Mehmet Karaca kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olduZorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? 2025 zorunlu kış lastiğine geçiş tarihi - HaberlerZorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? 2025 zorunlu kış lastiğine geçiş tarihiGalatasaray - Beşiktaş maçı kimler eksik, oynamıyor? İşte muhtemel 11'ler - HaberlerGalatasaray - Beşiktaş maçı kimler eksik, oynamıyor? İşte muhtemel 11'lerHatice Boynukalın Şenkardeşler kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hatice Boynukalın Şenkardeşler'in hayatı ve kariyeri - HaberlerHatice Boynukalın Şenkardeşler kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hatice Boynukalın Şenkardeşler'in hayatı ve kariyeri
Sonraki Haber Yükleniyor...