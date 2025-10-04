Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray - Beşiktaş derbisi VAR hakemi kim oldu?

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray ile Beşiktaş bu akşam RAMS Park’ta karşı karşıya gelirken kritik mücadelenin VAR hakemi belli oldu.

Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde tüm gözler sahaya ve yönetim ekibine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu, maçın hakem kadrosunu açıkladı. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadelenin hakem kadrosu netleşti. 

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ VAR HAKEMİ KİM OLDU?

Bugün saat 20.00’de başlayacak derbide VAR görevini Ali Şansalan üstlenecek. 

ALİ ŞANSALAN KİMDİR, NERELİ?

17 Mart1988 Balıkesir doğumlu Ali Şansalan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2010 yılında mezun oldu. Hakemliğe 2009 yılında üniversite öğrencisiyken başladı. 2017’den beri Süper Lig’de hakemlik yapıyor ve 2019’dan itibaren düzenli olarak maç yönetiyor.

ALİ ŞANSALAN'IN YÖNETTİĞİ GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Ali Şansalan bugüne kadar Galatasaray'ın 22 maçında görev aldı. Bu maçların 16'sını sarı kırmızılı ekip kazanırken 3'ü beraberlik 3'ü de mağlubiyetle sona erdi. Bu maçlarda 53 sarı kart gösterdi. 2022-23 döneminde yönettiği Beşiktaş - Galatasaray maçı ise 3-1 sona ermişti. 

Şansalan'ın bugüne kadar 24 Beşiktaş maçında görev aldı. 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sona erdi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 57 sarı kart gördü. 

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ HAKEMİ KİM?

Maçın orta hakemi, Süper Lig’in tartışmalı isimlerinden Yasin Kol olacak. Yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci, dördüncü hakem ise Çağdaş Altay oldu. 

