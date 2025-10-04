Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 ne zaman yendi, golleri kim attı?

Galatasaray ve Beşiktaş derbileri yakından takip ediliyor. Ancak bazı karşılaşmalar farklı skorlarla tarihe geçti. Özellikle Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 ne zaman yendi ve golleri atan futbolcuların detayları merak edildi.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY'I 5-0 NE ZAMAN YENDİ?

Bu tarihe 3 Ağustos 2024 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa Finali damga vurdu. Beşiktaş, o maçta Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Skor, iki takım arasındaki derbi tarihine geçen performanslardan biri olarak yerini aldı.

Bu maç, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş arasında oynanan son iki takımlı Süper Kupa organizasyonu olarak da kayıtlara geçti. 2024-25 sezonu itibariyle kupa finalleri dört takımlı final formatında oynanmaya başladı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY 5-0 MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Beşiktaş'ın gollerini Ciro Immobile (1. ve 81. dakikalar, penaltıdan), Jonas Svensson (53. dakika), Rafa Silva (90+1. dakika) ve Mustafa Hekimoğlu (90+2. dakika) attı. Immobile'nin maçın 21. saniyesindeki golü, Süper Kupa tarihinin en erken golü olarak rekor kırdı. Maçta ayrıca Galatasaray’ın Victor Nelsson’u 87. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı