Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 ne zaman yendi, golleri kim attı?

Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 ne zaman yendi, golleri kim attı?

Güncelleme:
Beşiktaş Galatasaray&#039;ı 5-0 ne zaman yendi, golleri kim attı?
Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi futbolseverler iki takım arasındaki unutulmaz farklı galibiyetleri araştırıyor. Özellikle Beşiktaş Galatasaray arasındaki 5-0'lık maçın tarihi ve golleri kimin attığı merak ediliyor.

Galatasaray ve Beşiktaş derbileri yakından takip ediliyor. Ancak bazı karşılaşmalar farklı skorlarla tarihe geçti. Özellikle Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 ne zaman yendi ve golleri atan futbolcuların detayları merak edildi.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY'I 5-0 NE ZAMAN YENDİ?

Bu tarihe 3 Ağustos 2024 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa Finali damga vurdu. Beşiktaş, o maçta Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Skor, iki takım arasındaki derbi tarihine geçen performanslardan biri olarak yerini aldı. 

Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 ne zaman yendi, golleri kim attı? - 1. Resim

Bu maç, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş arasında oynanan son iki takımlı Süper Kupa organizasyonu olarak da kayıtlara geçti. 2024-25 sezonu itibariyle kupa finalleri dört takımlı final formatında oynanmaya başladı.

Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 ne zaman yendi, golleri kim attı? - 2. Resim

BEŞİKTAŞ GALATASARAY 5-0 MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Beşiktaş'ın gollerini Ciro Immobile (1. ve 81. dakikalar, penaltıdan), Jonas Svensson (53. dakika), Rafa Silva (90+1. dakika) ve Mustafa Hekimoğlu (90+2. dakika) attı. Immobile'nin maçın 21. saniyesindeki golü, Süper Kupa tarihinin en erken golü olarak rekor kırdı. Maçta ayrıca Galatasaray’ın Victor Nelsson’u 87. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı

