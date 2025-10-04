Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > "Resilient Lady" kruvaziyeri Bodrum'da! 2 bin 612 turist getirdi

"Resilient Lady" kruvaziyeri Bodrum'da! 2 bin 612 turist getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Resilient Lady&quot; kruvaziyeri Bodrum&#039;da! 2 bin 612 turist getirdi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'ye yönelik kruvaziyer turizmi devam ediyor. Son olarak Muğla'nın Bodrum ilçesine "Resilient Lady" gemisi geldi. Dev kruvaziyer, 2 bin 612 turist getirdi.

Santorini Limanı’ndan hareket ederek Bodrum'a ulaşan Bahamalar bayraklı 277 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştı. Gemide çoğu ABD'li 2 bin 612 yolcu ile 1153 personel bulunuyor. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

ŞEHİR TURUNA ÇIKTILAR 

Turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı. Bazıları taksi ve tur otobüsleri ile şehir turuna çıktı, tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Gemi, bir sonraki durağı Mikonos Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Adana'da torbacıların husumetinde masum 'enişte' kurban oldu! 'Tüpçü Muro' 10 yıl sonra yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Israrcı eski nişanlı canından bezdirdi! "Barışalım" mesajları hapisle bitti - GündemYargıtay'dan ısrarcı eski nişanlıya hapis cezası56 yıllık deprem kümesi genişliyor! Osman Bektaş tehlikenin yöneldiği kenti açıkladı - Gündem56 yıllık deprem kümesi genişliyorHepsi çocuklara satılıyordu! Market raflarında 2022 tarihli gıdalar ele geçirildi - GündemMarket raflarında skandal! Tarihleri 2022...Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Sumud Filosu'ndaki 36 Türk vatandaşı yurda dönüyor! - GündemTürk aktivistleri taşıyan uçak havalandıÖmer Çelik'ten Gazze açıklaması: İsrail’in saldırıları hemen durdurması sağlanmalı - GündemÇelik'ten Gazze açıklaması: Saldırılar hemen durdurulmalıSuç işleyen çocuklara verilecek cezalarda düzenlemeye gidiliyor - GündemSuç işleyen çocuklar için cezalara düzenleme
Sonraki Haber Yükleniyor...