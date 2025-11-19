Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 15 stajyer hazine kontrolörü alımı amacıyla sınav düzenlenecek. Sınav için başvurular 1-12 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere en fazla 15 stajyer hazine kontrolörü alınacak.

BAŞVURULAR ARALIKTA BAŞLIYOR

Giriş sınavı için başvurular, 1-12 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden "Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerine elektronik ortamda yapılacak.

SINAV İKİ AŞAMALI YAPILACAK

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak.

Yazılı Sınav, 27 Aralık'ta iki ayrı oturumda Ankara ve İstanbul'da aynı anda gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda en yüksek puanı alan kişiden başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı sayıda aday, sözlü sınava çağrılacak.

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası