Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan Sabri Yıldırım'ı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde önceki gün maden ocağında toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmalarına sahada gözlemlenen olumsuz şartlar nedeniyle dün gece saatlerinde bir süre ara verilmişti. Arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

NE OLMUŞTU?

İlçeye bağlı Çaltı köyünde 17 Kasım'da bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana gelmiş, olayda şantiye müdürü Sabri Yıldırım göçük altında kalmıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

