Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hull City üç puanı son dakikada aldı! Acun Ilıcalı'nın takımından muhteşem başlangıç

Hull City üç puanı son dakikada aldı! Acun Ilıcalı'nın takımından muhteşem başlangıç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hull City üç puanı son dakikada aldı! Acun Ilıcalı&#039;nın takımından muhteşem başlangıç
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Oxford United’ı son dakika golüyle mağlup etti.İlk iki hafta sonunda Hull City bu sonuçla puanını 4'e çıkartarak ligde 9. sıraya yükseldi.

Championship’in 2. haftasında Hull City, sahasında Oxford United’ı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hull City, 2. dakikada Joe Gelhardt’ın golüyle öne geçti. Oxford United, 9. dakikada Will Lankshear ile skoru eşitledi. Ev sahibi ekip, 20. dakikada Matty Crooks’un golüyle yeniden öne geçse de konuk ekip 26. dakikada Cameron Brannagan’la bir kez daha eşitliği sağladı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan Olivier McBurnie, 90+4. dakikada attığı golle Hull City’ye galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Hull City puanını 4’e yükseltirken, Oxford United ise ikinci maçından da puan çıkaramadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'de bir garip olay: Yapay zekayla buluşmaya giderken canından oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşması: Yeni transfer ilk 11'de! - SporBeşiktaş-Eyüpspor karşılaşması: Yeni transfer ilk 11'de!90+5'te penaltı kaçıran Talisca'yı işaret etti! Volkan Demirel'den 'Mourinho' eleştirisi - SporVolkan Demirel'den 'Mourinho' eleştirisiBerke Özer'den kötü başlangıç! Lille formasıyla ilk maçına çıktı - SporBerke Özer'den kötü başlangıç! Lille formasıyla ilk maçına çıktıAksaray'da Yamaç Paraşütü Dünya Kupası heyecanı! 35 ülkeden 150 sporcu katıldı - SporAksaray'da Yamaç Paraşütü Dünya Kupası heyecanı!Göztepe maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den Cenk Tosun açıklaması - SporFenerbahçe'den sakatlık açıklaması geldi!Fenerbahçe, Kerem'den vazgeçmiyor! Yeni teklifin detayları ortaya çıktı - SporYeni teklifin detayları ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...