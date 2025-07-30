Acun Ilıcalı, Süper Lig'den 3 transfer yapıyor! Trabzonspor'dan 2 futbolcu var

Futbol tutkusuyla bilinen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Süper Lig'de forma giyen 3 oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İngiliz kulübünün sözleşme imzalayacağı isimler arasında Trabzonspor'dan 2 futbolcu bulunuyor.

Hull City, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Süper Lig'den yaptığı transferlerle adından söz ettiren Acun Ilıcalı, Türkiye'den 3 oyuncuyu daha kadrosuna katıyor.

LUNDSTRAM KİRALIK, ENİS BONSERVİSİYLE

Hull Live'ın haberine göre; Championship ekibi, Trabzonspor'dan Enis Destan ve Lundstram'ı kadrosuna katıyor. Haberde; İngiliz orta saha oyuncusunu kiralık transfer edecek olan Hull City'nin, Enis Destan'ı bedelsiz olarak renklerine bağlayacağı aktarıldı.

Enis Destan ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı ve 23 yaşındaki oyuncunun bonservis hakkının yüzde 50'sinin alınacağı belirtildi.

AKONTOLA DA HULL CITY'YE GİDİYOR

Hull City'nin Süper Lig'den bir diğer transferi ise David Akintola olacak. Son olarak Rizespor forması giyen ve bonservisi elinde olan Nijeryalı kanat oyuncusunun, kısa süre içinde İngiliz kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Transfer yasağı cezası olan Hull City, sadece kiralama yönetimiyle veya bonservisi elinde olan futbolcuları transfer edebiliyor.