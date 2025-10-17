Nestle küçülmeye gidiyor! Dünya çapında 16 bin çalışan işten çıkarılacak

Nescafe, KitKat ve Purina gibi markalarıyla nam salan Nestle, küresel çapta eleman çıkaracağını duyurdu. Global News'te yer alan habere göre; yönetim tasarruf hedefini 3 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 3,76 milyar dolar) yükselttiğini açıkladı.

GEÇEN AY CEO GÖREVDEN ALINDI

Şirket oldukça çalkantılı bir yıl yaşıyor. Nestle geçen ay, bir astıyla “açıklanmayan bir ilişki” nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen CEO Laurent Freixe’i görevden almıştı. Freixe’in yerine uzun yıllardır şirkette görev yapan Philipp Navratil getirildi. Hemen ardından Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke de görevini beklenenden erken bıraktı.

TRUMP'IN TARİFELERİ ZORLADI!

Nestle, diğer gıda üreticileri gibi artan hammadde maliyetleri ve ABD’nin uyguladığı ticaret tarifeleriyle de mücadele ediyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Brezilya menşeli kahve ve portakal suyu gibi ürünlere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uyguladı. Bu adım, yaz aylarında kahve ve kakao fiyatlarındaki artışı dengelemek amacıyla yapılan zamlarla birleşince Nestle’yi zorladı.

Kakaonun fiyatı, 2024’te kötü hava koşulları nedeniyle rekor seviyelere çıkmış, 2025’te bir miktar düşse de hâlâ önceki yıllara kıyasla oldukça yüksek kalmıştı.

12 BİN OFİS, 4 BİN ÜRETİM ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARILACAK

Nestle, alınan kararla 12 bin ofis çalışanının ve 4 bin üretim ve tedarik zinciri çalışanının işten çıkarılacağını duyurdu. Bu küçülmenin, yıllık 1 milyar İsviçre frangı (yaklaşık 1,25 milyar dolar) tasarruf sağlaması bekleniyor.

Yeni CEO Philipp Navratil, yaptığı açıklamada “Dünya değişiyor, Nestle’nin de daha hızlı değişmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.