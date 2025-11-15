Oyunculuk performansıyla ekranlarda sıkça adından söz ettiren ve yaptığı açıklamalarla da çok konuşulan Feyza Civelek, uzun süredir aynı projede birlikte çalıştığı rol arkadaşı Emrah Altıntoprak hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Civelek ile Altıntoprak’ın birbirlerini silmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

‘Adını Feriha Koydum’ dizisiyle sektörün tanınan yüzlerinden biri haline gelen, son olarak da Kızılcık Şerbeti dizisindeki “Nilay” karakteriyle büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Civelek, her hareketiyle gündem olmayı sürdürüyor.

Ünlü oyuncu, son dönemde en çok konuşulan isimler arasına bu kez sosyal medya hamleleri ve rol arkadaşıyla ilgili sözleriyle girdi.

SOSYAL MEDYADAN KARŞILIKLI ‘SİLME’ HAMLESİ

Feyza Civelek, aynı dizide partneri olan Emrah Altıntoprak ile Instagram üzerinden birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla dikkatleri yeniden üzerine çekmişti. Takipten çıkma olayı kısa sürede gündeme otururken, ikilinin aralarında bir sorun olup olmadığı merak konusu haline geldi.

FEYZA CİVELEK: SEVMEDİĞİMİ ENGELLERİM

Magazin muhabirlerinin sorularını cevaplayan Feyza Civelek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ben işin gerçeğini söylesem daha doğru olur. İlk ben takipten çıktım ve ben sevmediklerimi engelliyorum ve direkt engelledim. O yüzden bu konuyu uzatmama gerektiğinin kanısındayım. Daha fazla onun hakkında konuşmak istemiyorum.”

Bu sözler, oyuncunun Altıntoprak ile iletişimini tamamen sonlandırdığı şeklinde yorumlandı.

SILA TÜRKOĞLU DA TAKİBİ BIRAKTI

Kızılcık Şerbeti’nin bir diğer yıldızı olan ve dizide “Doğa” karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu da projeden ayrıldıktan sonra Feyza Civelek ve Doğukan Güngör’ü Instagram’dan takip etmeyi bırakarak dikkat çekti.



