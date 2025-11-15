Sahipsizler dizisinde Melis karakterini canlandırarak son dönemde adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Mina Derman, önceki gün İstanbul Bebek’te yaşanan olay nedeniyle gündeme geldi. Derman’ın, kaldırımda çiçek satan küçük bir çocuğa arabasıyla çarpıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası oyuncudan açıklama gecikmedi.

Olay, ünlü oyuncunun bir arkadaşıyla birlikte aracında olduğu sırada yaşandı. Basın mensuplarının kendisine yöneltmek istediği soruları cevaplamadan gitmek isteyen Mina Derman, aracını hareket ettirdiği esnada, çevrede bulunan çiçekçi çocuklardan biri aracın önüne geçti. Aracın çarptığı çocuk yere düştü.

"ÇARPTI KAÇTI" YORUMLARI YAYILDI

Gazete Magazin'de yer alan habere göre görüntüler sosyal medyada video hızla yayıldı, “Mina Derman çarpıp kaçtı” şeklinde yorumlar arttı. Bunun üzerine ünlü oyuncu sessizliğini bozdu ve yaşananlarla ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

"Çiçek satan çocuğa çarptı" iddiası! Mina Derman'dan açıklama geldi.

"ÇOKTAN AYAKLANMIŞ KOŞUYORDU"

Derman, hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:

“Hakkımda çıkan haberlere istinaden bir açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Herhangi bir çarpma, kaçma gibi bir olay yaşanmadı ve bunu, o an yanımızda olan bütün muhabir arkadaşlarımız da gördü. Aksine, bahsedilen çocuk arabanın peşinden koşarken, önüme aniden kesilince arabaya çarptı. Dönüp baktığımda çoktan ayaklanmış koşuyordu.”

MELİN ÖZTÜRK

Haberle İlgili Daha Fazlası